Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli?

Kış Mevsimi
Ocak: Lüfer, palamut ve uskumru yağını korur. Hamsi tam kıvamındadır. Çinekop ve tekir lezzetlidir.
Kış Mevsimi
Ocak: Lüfer, palamut ve uskumru yağını korur. Hamsi tam kıvamındadır. Çinekop ve tekir lezzetlidir.
Şubat: Kalkan mevsimi başlar. Hamsi lezzetini sürdürür. Gümüş, kefal ve levrek yağlıdır.
Aralık: Hamsi tezgâhların kralıdır. Palamut ve lüfer irileşir. Tekir ve kırlangıç bollaşır.
lkbahar Mevsimi
Mart: Kalkan ayıdır. Kefal, levrek ve gümüş balığı lezzetlidir. Lüfer ve palamut yağını kaybeder.
Nisan: Kalkan lezzetini korur. Kırlangıç, kefal ve levrek tercih edilir. Barbun hareketlenir.
Mayıs: Barbun, tekir ve dil balığı çok lezzetlidir. İskorpit ve kefal tüketilebilir.
Yaz Mevsimi
Haziran: Tekir, barbun ve mercan lezzetlidir. Yerli levrek ve çipura tercih edilebilir. Balık azdır.
Temmuz: Sardalya mevsimi açılır ve çok yağlıdır. Tekir ve istavrit lezzetini korur.
Ağustos: Sardalya en lezzetli dönemindedir. Çingene palamudu sezonu yavaş yavaş açar.
Sonbahar Mevsimi
Eylül: Palamut irileşir ve lezzetlenir. Sardalya ve kılıç balığı yağlıdır. Lüfer tezgâha iner.
Ekim: Balık sezonunun en zengin ayıdır. Lüfer, palamut, barbun ve istavrit zirvededir.
Kasım: Lüfer ve torik en lezzetli dönemindedir. Hamsi ve istavrit bollaşır.