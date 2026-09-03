Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli?

Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli?

Balık severler için yılın her ayı ayrı bir lezzet sunuyor. Hangi balığın ne zaman yağlandığını, bollaştığını ve en lezzetli dönemine ulaştığını bilmek sofraları daha da zenginleştiriyor. Peki hangi ayda hangi balık en çok tercih ediliyor? Sizin için derledik...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 1

Kış Mevsimi

Ocak: Lüfer, palamut ve uskumru yağını korur. Hamsi tam kıvamındadır. Çinekop ve tekir lezzetlidir.

1 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 2

Şubat: Kalkan mevsimi başlar. Hamsi lezzetini sürdürür. Gümüş, kefal ve levrek yağlıdır.

2 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 3

Aralık: Hamsi tezgâhların kralıdır. Palamut ve lüfer irileşir. Tekir ve kırlangıç bollaşır.

3 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 4

lkbahar Mevsimi

Mart: Kalkan ayıdır. Kefal, levrek ve gümüş balığı lezzetlidir. Lüfer ve palamut yağını kaybeder.

4 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 5

Nisan: Kalkan lezzetini korur. Kırlangıç, kefal ve levrek tercih edilir. Barbun hareketlenir.

5 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 6

Mayıs: Barbun, tekir ve dil balığı çok lezzetlidir. İskorpit ve kefal tüketilebilir.

6 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 7

Yaz Mevsimi

Haziran: Tekir, barbun ve mercan lezzetlidir. Yerli levrek ve çipura tercih edilebilir. Balık azdır.

7 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 8

Temmuz: Sardalya mevsimi açılır ve çok yağlıdır. Tekir ve istavrit lezzetini korur.

8 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 9

Ağustos: Sardalya en lezzetli dönemindedir. Çingene palamudu sezonu yavaş yavaş açar.

9 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 10

Sonbahar Mevsimi

Eylül: Palamut irileşir ve lezzetlenir. Sardalya ve kılıç balığı yağlıdır. Lüfer tezgâha iner.

10 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 11

Ekim: Balık sezonunun en zengin ayıdır. Lüfer, palamut, barbun ve istavrit zirvededir.

11 12
Aylara göre tezgahın en lezzetli balıkları... Hangi ayda hangi balık yenmeli? - Resim: 12

Kasım: Lüfer ve torik en lezzetli dönemindedir. Hamsi ve istavrit bollaşır.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro