İtalya Serie A’da 2026-2027 sezonunun ilk 5 haftasında oynanan 50 maçın hiçbirinin 0-0 sona ermemesinin ardından beklenen sonuç 6. haftada geldi. Böylece ligde bu sezonun ilk golsüz beraberliği yaşandı.

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MAÇIN TEK OLAYI

Como ile Roma arasındaki mücadelede gol sesi çıkmazken, karşılaşmanın en dikkat çeken anı 53. dakikada yaşandı. Roma’nın forveti Donyell Malen, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İtalya liginde bir ilk: Maç golsüz bitti - Resim : 2

SERİE A’DA 76 YILLIK REKOR TEKRARLANAMADI

1949-1950 sezonunda da ilk 0-0’lık sonuç 7. haftada alınmıştı. Serie A’da bu sezon söz konusu rekorun tekrarlanma ihtimali, 6. haftadaki maçlarla birlikte sona erdi.

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