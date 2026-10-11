İtalya Serie A’da 2026-2027 sezonunun ilk 5 haftasında oynanan 50 maçın hiçbirinin 0-0 sona ermemesinin ardından beklenen sonuç 6. haftada geldi. Böylece ligde bu sezonun ilk golsüz beraberliği yaşandı.
MAÇIN TEK OLAYI
Como ile Roma arasındaki mücadelede gol sesi çıkmazken, karşılaşmanın en dikkat çeken anı 53. dakikada yaşandı. Roma’nın forveti Donyell Malen, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SERİE A’DA 76 YILLIK REKOR TEKRARLANAMADI
1949-1950 sezonunda da ilk 0-0’lık sonuç 7. haftada alınmıştı. Serie A’da bu sezon söz konusu rekorun tekrarlanma ihtimali, 6. haftadaki maçlarla birlikte sona erdi.