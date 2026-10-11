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Her yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın ve emekli adayının gündemine gelen "Hangi yılda emekli veya borçlanma başvurusu yapmak daha avantajlı?" sorusu yanıt buldu. Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Murat Bal, emeklilik dilekçesi ile borçlanma süreleri arasındaki kritik farkları tek tek anlattı.

Emeklilik maaş hesaplamasında enflasyon ve büyüme oranlarının belirleyici olduğunu belirten Bal, 2026 ile 2027 yılları arasındaki emekli maaşı farkının yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 3 civarında kalabileceğini, 2027'de emekli olanların ise daha yüksek kıdem tazminatı tavanından yararlanabileceğini ifade etti.

"ARALIK AYINDA BAŞVURAN KAZANÇLI ÇIKAR"

Emeklilik için günü eksik olan vatandaşların borçlanma maliyetlerine dikkat çeken Murat Bal, borçlanmayı 2027 yılına bırakanların ciddi bir maliyet artışıyla karşılaşacağını söyledi.

MEVCUT VE OLASI BORÇLANMA MALİYET TABLOSU

Günlük minimum borçlanma bedeli : 495 TL

Doğum borçlanması (720 gün) : 350.000 TL üzeri

Askerlik borçlanması (550 gün): 275.000 TL

2027 fark ihtimali: Başvuru seneye kalırsa yüzde 30 zam riski

SGK uzmanı Bal, başvuru tarihi ve ödeme süreçleriyle ilgili şu kritik detayları paylaştı:

"Eğer borçlanmayı 2027'ye bırakırsanız bu rakamların yüzde 30 civarında artma ihtimali var. Önemli olan başvuru tarihidir. Aralık ayında müracaat edebilirsiniz. SGK işlemleri tamamladıktan sonra size tebliğ edildiği tarihten itibaren doğum ve askerlik borçlanmasını 1 ay içinde ödemek zorundasınız. Tebligat Ocak veya Şubat ayında gelse bile, başvurunuz 2026 yılında olduğu için 2026 yılının borçlanma bedeli üzerinden ödeme yaparsınız."

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELER?

Borçlanma türlerinin kanuni şartlarına da değinen Murat Bal, EYT ve işe giriş tarihi detaylarını aktardı.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Er veya erbaş olarak askerlik yapan erkekler, istedikleri gün kadar borçlanabilir. Askerlikten sonra sigortalı işe giren çalışanlar, borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geriye çekebilirler. Bu yöntemle 2023'te çıkan EYT yasası kapsamına giren çok sayıda vatandaş bulunuyor.

DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanların doğum borçlanması yapabilmesi için doğum yapmadan önce sigortalı tescilinin bulunması şarttır. Doğumdan sonra sigortalı işe giren kadınların borçlanma hakkı bulunmuyor.