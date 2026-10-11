Film Gibi Vurgun: Altın alırken bu tuzağa düşmeyin: Uzmanından hayati uyarı

Kılıç, kuyumculuk sektöründe sahte altınla ilgili sorunların son dönemde arttığını söyleyerek, bazı markaların taklitlerinin yanı sıra çeyrek, ata ve tam altın ile 22 ayar bileziklerin de sahtelerinin piyasaya sürüldüğünü kaydetti. Bu nedenle kuyumcuların satın aldıkları altınları ayar suyu, mihenk taşı ve ayar makineleriyle kontrol ettiğini anlatan Kılıç, müşterilerden alınan ürünlerin gerekli testlerden geçirilmeden kabul edilmediğini söyledi. Sahte ürünlerin kuyumcular tarafından bilerek satıldığı yönünde bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Bu demek değildir ki bir kuyumcu sahte altın satar. Hiçbir kuyumcu sahte altın satmaz" ifadelerini kullandı.

Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca'daki kuyumcuların sahte altın konusunda bilgilendirildiğini belirten Kılıç, vatandaşların da alışveriş yapacakları işletmelerin Gebze Kuyumcular Derneğine üyeliğini sormalarını istedi.

Kılıç, derneğe üye olmayan işletmelerle ilgili doğrudan olumsuz bir değerlendirme yapmadıklarını belirterek, "Üye olmayan esnafımız var. Tabii ki biz onların kötü mal sattığını söylemiyoruz. Ancak onların sattığı bir malla alakalı yaşanan sorumlulukta Gebze Kuyumcular Derneği olarak sorumluluk kabul etmiyoruz" diye konuştu.