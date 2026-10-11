Apartmanlarda yeni kriz: Kapısının önüne ayakkabı koyan tazminat ödeyebilir

"KAPIMIN ÖNÜ BANA AİTTİR DİYEREK DEVAMLI EŞYA BIRAKILAMAZ"

Daire kapılarının önünün şahsi alan değil, apartmanın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan hukukçular uyarılarda bulundu. Kanal D'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Mustafa Zafer, söz konusu alanların mülkiyet sınırlarına ilişkin şu net açıklamayı yaptı: