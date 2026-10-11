Apartman ve sitelerde daire kapılarının önüne bırakılan ayakkabı, terlik, ayakkabılık, bot veya bisiklet gibi kişisel eşyalar komşular arasındaki husumeti mahkeme boyutuna taşıdı.
Apartmanlarda yeni kriz: Kapısının önüne ayakkabı koyan tazminat ödeyebilir
Apartmanlarda daire kapısının önüne ayakkabı, terlik veya ayakkabılık bırakmak pahalıya patlayabilir. Ankara'da kapı önündeki eşyaya takılıp düşerek kolu kırılan bir bina sakini komşusuna dava açmaya hazırlanırken, uzmanlar kat maliklerinin tazminat ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.Kaynak: Diğer
Ankara’da meydana gelen olayda, bir bina sakininin daire kapısının önüne çok sayıda ayakkabı, terlik ve bisiklet yığması koridordaki geçiş alanını daralttı.
Ortak alandan geçmeye çalışan bir kadın, eşyalara basmamak için yön değiştirdiği sırada dengesini kaybedip sert şekilde yere düştü.
Düşme sonucu kolu kırılan bina sakini, eşyaları koridora yığan komşusuna karşı yargı yoluna başvuracağını açıkladı.
"KAPIMIN ÖNÜ BANA AİTTİR DİYEREK DEVAMLI EŞYA BIRAKILAMAZ"
Daire kapılarının önünün şahsi alan değil, apartmanın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan hukukçular uyarılarda bulundu. Kanal D'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Mustafa Zafer, söz konusu alanların mülkiyet sınırlarına ilişkin şu net açıklamayı yaptı:
"Bu söz konusu alanlar ortak alan. Dolayısıyla 'kapımın önü bana aittir' diyerek ayakkabıların kapının önüne devamlı surette bırakılması hukuken mümkün değildir."
KAPI ÖNÜ EŞYALARI VE HUKUKİ SORUMLULUK
Mülkiyet Statüsü:
Daire kapı önleri kişisel alan değil, ortak alandır.
Kaza Riski:
Geçişi engelleyen eşyalar düşme ve yaralanmaya yol açıyor.
Tazminat Şartı:
Kazanın ve yaralanmanın belgelenmesi halinde kat malikine tazminat doğar.
BELGELENDİĞİ TAKDİRDE TAZMİNAT SORUMLULUĞU DOĞUYOR
Ortak kullanım alanına eşya koyarak başkasının zarar görmesine yol açan kat maliklerinin ciddi bir hukuki ve finansal yükümlülük altına girdiğini belirten Avukat Zafer, kazanın ve sakatlanmanın belgelendirilmesinin önemine dikkat çekerek
"Bu durumun belgelendirilmesi, tespit edilmesi halinde kat malikinin tazminat sorumluluğu doğabilir" şeklinde konuştu.