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Gazeteci Kağan Dursun'un haberine göre, yakın zamanlarda takıma uyumsuzluğu ile gündemden düşmeyen isimin takımdan ayrılacağını ve yerine tercih edilen oyuncuyu açıkladı.

SANE'YE ABD'DEN İLGİ VAR

Kağan Dursun'un haberine göre; Leroy Sane’ye ABD’den ilgi bulunuyor.

SANE GİDERSE ROTA MARCUS RASHFORD

Sane’nin olası ayrılığı durumunda Galatasaray, Marcus Rashford transferi için yeniden harekete geçebilir. İlkay Gündoğan’ın amcası ve menajeri İlhan Gündoğan’ın, Türkiye temsilciliğini yürüttüğü İngiliz yıldız için sarı-kırmızılılarla yeniden temas kurması bekleniyor. Rashford, geçtiğimiz yaz Türkiye’ye transfer olmaya sıcak bakmamıştı.

BU SEZON Kİ İSTATİSTİKLERİ

Ne Galatasaray formasını giyen 30 yaşındaki Alman Kanat, ne de Manchester United forması giyen 28 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu aldıkları sürelerden gol ve asist katkısı çıkaramadı.

Rashford'un İngiliz kulübüyle Haziran 2028'de sözleşmesi sona eriyor.