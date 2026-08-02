Açlık sınırının 35 bin TL'ye geldiği mevcut ekonomik koşullarda, hayat mücadelesi veren milyonlarca emekli için geçinmek artık bir mucize oldu. İlerleyen yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalan yüz binlerce emeklinin umutları, yetersiz zam oranları ve kök maaş sistemiyle boğuşuyor.

HER SENE AYNI OLAY

Yılın ilk yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 17,76'lık enflasyon farkı zammı, yalnızca geçmiş 6 aylık kaybı telafi etmeye yönelik bir adım oldu. Bilindiği üzere zamlar kök aylık üzerinde gerçekleşiyor. Bu yılda önceki yıllar olduğu gibi 20 bin TL altında kök aylıkta maaş alan 5 milyona yakın emekli farktan yararlanmamış olacaktı.

TBMM’de ise devlet desteği adı altında yapılan iyileştirme ile 20 bin TL’ye tamamlanan emeklilerin maaşına yüzde 17,76 oranında destek uygulandı. Bu yasa ise bu yılda Meclis’ten geçti.

TEMMUZ AYINDAN AĞUSTOS İLK HAFTASINA SARKTI

Kök aylığa yapılan düzenleme ise 31 Temmuz’da Resmi Gazete’den resmen geçerek yürürlüğe girdi. Bu neticede 3 bin 552 TL’lik fark ödemelerinin de hesaplara yatması bekleniyor. Ancak fark ödemelerinin yatırılması için SGK tarafından bir takvimin açıklanması gerekiyor. Kulislerde ise bu ayın ilk haftasında ödemelerin olması bekleniyor.

17 bin TL kök aylığı alan İstanbullu yüzde 17,76 oranındaki enflasyon farkı zammıyla bu ay ödemelerde 20 bin 19 TL maaşı cebe indirdi. 20 bin TL üstüne sadece 19 TL fark alan emekli temmuzda alması gereken 3 bin 533 TL maaşı ağustos ayında almış olacak.

İTO RAKAMI VE MAAŞ FARKLARI İLE KAYIP 5 BİN TL’Yİ AŞTI

Daha 19 TL’lik fark alan emeklinin temmuz ayında ise maaşları eridi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; aylık enflasyon farkı yüzde 2,06 olarak açıklandı. Bu oran İstanbul’daki emeklilerin cebinden yüzde 2,06 eksildi anlamına geliyor. YENİÇAĞ Gazetesi olarak yaptığımız hesaplamalara göre; 20 bin 16 TL maaş alan bir emeklinin temmuzdaki kaybı ile 18 bin 162,35 TL'ye geriledi.

Bu kaybın içerisine daha alınamayan 3 bin 553 TL’lik tutara bin 854 TL eklenince İstanbullu emeklinin toplamda kaybı 5 bin 407 TL oldu.