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Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışın ardından zam farkı ödemeleri gündemin en sıcak maddesi haline geldi. Yapılan düzenlemelerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76, memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 13,52 oranında artırıldı. Ayrıca en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilirken, bu kapsamda oluşacak fark ödemeleri de hak sahiplerine aktarılacak.

Ancak zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ödemelerin, en düşük emekli aylığını düzenleyen yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FARK ÖDEMELERİ DOĞRUDAN BANKA HESAPLARINA YATACAK

Hak sahiplerini yakından ilgilendiren zam farkı ödemeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak yatırılacak. Kesin ödeme günleri ise SGK'nın yayımlayacağı resmi takvimle netlik kazanacak.

4A SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ (17 - 26 TEMMUZ)

SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılıyor:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: Ayın 17’sinde

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: Ayın 18’inde

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: Ayın 19’unda

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: Ayın 20’sinde

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: Ayın 21’inde

Tahsis numarası sonu 8 olanlar: Ayın 22’sinde

Tahsis numarası sonu 6 olanlar: Ayın 23’ünde

Tahsis numarası sonu 4 olanlar: Ayın 24’ünde

Tahsis numarası sonu 2 olanlar: Ayın 25’inde

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: Ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TAKVİM (25 - 28 TEMMUZ)

Bağ-Kur emeklilerinde de ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde uygulanıyor:

Tahsis numarası sonu 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25’inde

Tahsis numarası sonu 3 ve 1 olanlar: Ayın 26’sında

Tahsis numarası sonu 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27’sinde

Tahsis numarası sonu 2 ve 0 olanlar: Ayın 28’inde ödemelerini alıyor.



EMEKLİ SANDIĞI (4C) ÖDEME TAKVİMİ (1 - 5 TARİHLERİ ARASI)

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme tarihleri doğum tarihlerine göre belirleniyor. Dönemsel gruplara göre ödeme günleri şu şekildedir:

Doğum tarihi 00-40 arasında olanlar: Ayın 1’inde

Doğum tarihi 41-46 arasında olanlar: Ayın 2’sinde

Doğum tarihi 47-49 arasında olanlar: Ayın 3’ünde

Doğum tarihi 50-53 arasında olanlar: Ayın 4’ünde

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5’inde maaşlarını teslim alıyor.