Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbullunun vazgeçilmez sabah rutini olan çay-simit ikilisine bir darbe daha geldi.

Güne fırın veya sokak tezgahlarında başlayan vatandaşlar, 25 liradan satılan simidin yüzde 20'lik ani bir artışla 30 liraya çıkmasıyla karşılaştı.

Özellikle bütçesi kısıtlı öğrenciler ve çalışanlar için en pratik kahvaltı seçeneği olan simitteki bu fiyat sıçramasını esnaf; un, susam, maya maliyetleri ve katlanan işletme giderleriyle açıklıyor.

Peynir ve çay fiyatlarındaki yükseliş de eklendiğinde, sokakta yapılabilecek en mütevazı kahvaltının faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor.