Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Sabahın ilk saatlerinde Van çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak görülecek.

SİS VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve batı bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Değerlerin ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

DOĞU’DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi sürüyor. Yetkililer, kar erimesine bağlı risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege: Gece saatlerinde Kuzey Ege kıyıları yağışlı.

Akdeniz: Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve gece pus etkili.

Karadeniz: İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.

Doğu Anadolu: Sabah saatlerinde Van çevrelerinde kar, genelinde don ve buzlanma bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.