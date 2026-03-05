Ekonomik kriz ve enflasyonun arttığı Türkiye’de geçim şartları gün geçtikçe zorlaşıyor. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin 81 ilini 94 farklı kriter üzerinden detaylı bir analiz yaptı.
Türkiye’de yaşamın en zor olduğu şehirler: Zirvedeki il şaşırttı
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin 81 ilini 94 farklı kriter üzerinden inceleyerek yaşam kalitesinin en düşük olduğu şehirleri belirledi.Derleyen: Baran Yalçın
ZİRVEDE MUŞ VAR
Listenin en başında bulunan Muş, ekonomik gelişmişlik ve istihdam olanakları bakımından diğer ülkelere nazaran sınıfta kaldı.
Şehirde sanayi faaliyetlerinin azlığı ve genç nüfus için iş alanlarının yaratılamaması, Muş'u listenin en alt sırasına yerleştirdi. Muş'u sırasıyla Şırnak ve Hakkari takip ederken, coğrafi zorluklar, ulaşım kısıtlılığı ve eğitim altyapısındaki eksiklikler bu şehirlerin kaderini belirleyen temel faktörler oldu.
VAN VE YOZGAT DA LİSTEDE
Doğu Anadolu'nun en büyük merkezlerinden biri olan Van, nüfus yoğunluğuna rağmen gelir düzeyi ve altyapı yetersizliği sebebiyle listenin 10. sırasında yer aldı. Forbes verilerine göre Türkiye'de yaşamak için en kötü 10 il şu şekilde sıralandı:
1. Muş
2. Şırnak
3. Hakkari
4. Siirt
5. Bitlis
6. Ağrı
7. Iğdır
8. Ardahan
9. Yozgat
10. Van
94 FARKLI ÖLÇÜT İNCELENDİ
Forbes bu sıralamayı gerçekleştirirken, yalnızca kişi başına düşen gelire bakmadı, 94 farklı ölçütle şehirlerin röntgenini çekti. Güvenlikten girişimcilik potansiyeline, okulların kalitesinden kültürel imkânlara kadar her detay puanlamaya dahil edildi.
Uzmanlar, bu tür listelerin şehirlerin eksiklerini görmesi açısından önemli bir yol haritası sunduğunu ve kalkınma politikalarında rehber olması gerektiğini ifade ediyor.