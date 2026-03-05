Türkiye’de yaşamın en zor olduğu şehirler: Zirvedeki il şaşırttı

VAN VE YOZGAT DA LİSTEDE

Doğu Anadolu'nun en büyük merkezlerinden biri olan Van, nüfus yoğunluğuna rağmen gelir düzeyi ve altyapı yetersizliği sebebiyle listenin 10. sırasında yer aldı. Forbes verilerine göre Türkiye'de yaşamak için en kötü 10 il şu şekilde sıralandı: