05 Mart 2026 Perşembe
Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu olayına müdahale etti

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyeti sonrası Çaykur Rizespor futbolcular Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı, siyah-beyazlı futbolcularla tartıştı. Duruma Orkun Kökçü el attı. Galatasaray derbisinden önce sinirler gerildi.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 4-1 yenmeyi başardı.

Maçın son bölümünde yaşanan fauller sonrası tansiyon yükseldi.

Önce Taylan Antalyalı'nın Ndidi'ye faulü sonrası ufak çaplı bir tartışma yaşandı.

Maçın son anlarında ise Halil Dervişoğlu'nun Asslani'ye yaptığı sert faulün ardından iki takım oyuncuları saha içinde tartıştı.

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı, Beşiktaş futbolcularıyla yeniden tartışma yaşadı.

Olay sırasında takım arkadaşlarının yanına giden Orkun Kökçü, yaşanan duruma müdahale etti. Siyah-beyazlı oyunculara seslenen kaptan, herkesi bulundukları yerden uzaklaştırdı. Orkun, takıma cumartesi günü oynanacak derbiyi hatırlatarak sakin kalmaları gerektiğini vurguladı ve takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de cumartesi günü derbide evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

