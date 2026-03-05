Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar oldu? (5 Mart Perşembe)

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enerji arzına yönelik endişeler ve bölgesel çatışmaların büyüme ihtimali, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altına yönelmesine neden oldu. İç piyasada da fiyatlar sert yükseldi. İşte güncel altın fiyatlarıyla piyasada son tablo: