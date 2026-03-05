Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enerji arzına yönelik endişeler ve bölgesel çatışmaların büyüme ihtimali, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altına yönelmesine neden oldu. İç piyasada da fiyatlar sert yükseldi. İşte güncel altın fiyatlarıyla piyasada son tablo:
Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar oldu? (5 Mart Perşembe)
Orta Doğu’da patlak veren ABD, İsrail - İran savaşı etkisiyle yatırımcı güvenli limana yöneldi. İşte Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
1 6
Gram Altın
Alış: 7 bin 435 lira 26 kuruş
Satış: 7 bin 570 lira 98 kuruş
2 6
Çeyrek Altın
Alış: 12 bin 180 lira
Satış: 12 bin 360 lira
3 6
Yarım Altın
Alış: 24 bin 361 lira
Satış: 24 bin 704 lira
4 6
Tam Altın
Alış: 48 bin 572 lira
Satış: 49 bin 175 lira
5 6
Orta Doğu’daki savaşın küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik, altına olan talebi artırırken fiyatları yukarı çekti. Uzmanlar, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor.
6 6
Kaynak: Haber Merkezi