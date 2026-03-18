Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırıların bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Beyrut’ta düzenlenen hava saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklar ve Lübnan basını, saldırıların bazı sivil yerleşim alanlarını da etkilediğini öne sürerken, patlama anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde birçok bölgede ciddi hasar oluştuğu dikkat çekti.

Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olan saldırıların ardından gözler, İsrail ile Hizbullah arasında olası yeni gelişmelere çevrildi. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin artabileceği uyarısında bulunuyor.