Küresel piyasalarda Orta Doğu eksenli çatışmalardan sonra ons altın fiyatı, 5.200 dolar seviyesinin üzerinde tutunamayarak zayıf bir performans sergiledi.
‘Altında fırtınalar kopacak’ Dev banka yıl sonu tahminini açıkladı
UBS, altın fiyatları üzerindeki kısa vadeli baskıya karşın uzun vadeli görünümün güçlü olduğuna dikkat çekerek, 2026 yılının sonuna kadar ons altının 5.900 - 6.200 dolar bandına ulaşabileceğini belirtti.Derleyen: Baran Yalçın
"Yüksek petrol fiyatı, yüksek küresel enflasyon ve yüksek faiz oranları" denkleminin piyasada ağırlık kazanması, altın elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metal üzerinde beklenmedik bir satış baskısı yarattı.
Piyasada "Altında yükseliş hikâyesi sona mı erdi?" soruları sorulurken, İsviçre merkezli finans devi UBS, yatırımcıları heyecanlandıran analizini paylaştı.
KISA VADELİ BASKI, UZUN VADELİ GÜÇ
UBS analistleri, ons fiyatının geçtiğimiz sene yüzde 65 oranında prim yaptığını belirterek, Mart ayındaki durgunluğu yatırımcıların enerji emtialarına yönelmesine ve likidite arayışına bağladı.
Güçlü dolar ve faiz artışı beklentilerinin altın için kısa vadede olumsuz bir tablo çizdiğini ifade eden banka, "Çatışmalar ne kadar uzarsa risk o kadar artar. Merkez bankaları ani faiz artırımları öncesi enflasyon riskini izleyecektir. Bu durum, altının riskten korunma talebini (hedge) yeniden canlandıracaktır.
Tarihsel veriler, altının uzun vadede her zaman enflasyona karşı en güçlü koruma aracı olduğunu doğrulamaktadır."
Altın talebinin kurumsal tarafta güçlü kalmaya devam ettiğine vurgu yapan UBS, yapısal eğilimlerin altını destekleyeceğini tahmin ediyor.
Bankanın raporunda öne çıkan temel destekleyici unsurlar şunlar:
Merkez Bankası Alımları: Küresel ölçekte merkez bankalarının altın stoklarını artırmaya devam etmesi.
Borç Endişeleri: Devlet borçlarının sürdürülemez seviyelere ulaşması.
'ALTIN FİYATLARINDA FIRTINALAR KOPACAK'
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcıların dolardan uzaklaşarak güvenli liman arayışını devam ettirmesi. Bu faktörler ışığında UBS, ons altın fiyatının 2026 yılı sonuna kadar 5.900 - 6.200 dolar bandına doğru kademeli bir yükseliş yaşayacağını, altın fiyatlarında fırtınalar kopacağını tahmin ediyor.