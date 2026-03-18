İran'ın kilit ismi Ali Laricani kimdir? İsrail'in saldırısında öldürüldü

Ali Laricani, Tahran’da karar mekanizmasının en kritik mimarlarından biri.
Laricani, ülkenin en hassas güvenlik ve siyasi dosyalarını yöneten kilit isim olarak öne çıkıyor.
Laricani, 1957 Irak doğumlu ancak İranlı. Babası Mirza Haşem Amoli, tanınmış bir Şii din adamı İran'da. Kardeşleri de İran'da etkin isimler. Öyle ki kardeşlerinden biri olan sadık Laricani İran Yargı Erki Başkanlığı görevinde bulundu. Son olarak ise Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesiydi.
Laricani ailesi İran'da dini elit ve devlet bürokrasisi içinde yer alan güçlü ailelerden biri kabul ediliyor.
1979 İran İslam Devrimi’nden sonra Laricani, 1980’lerin başında Devrim Muhafızları’na katıldı. İran-Irak Savaşı sırasında komutanlık yaptı ve güvenlik devletinin içinden yetişti. Sonrasında devletin sivil kurumlarına geçti.
Ali Laricani, Devlet Televizyonu Başkanlığı, Dini Lider Danışmanlığı, Nükleer Başmüzakereciliği ve Meclis Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu.
Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar bilimleri okudu. Yüksek lisans ve doktorasını ise felsefe alanında yaptı. Laricani özellikle Batı felsefesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalar yaptı ve bu alanda kitaplar yazdı.
Laricani'nin, Hamaney’in rejimin ayakta kalması için güvendiği bir kaç isimden biri olduğu söyleniyordu.
Kendisi ile ilgili önemli not da ülkedeki protestolara karşı farklı dönemlerde takındığı farklı tavırlardı.
2009’daki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protestolar patlak verdiğinde, o sırada Meclis Başkanı olan Laricani güvenlik güçlerinin öğrencilere uyguladığı şiddeti açıkça kınamıştı.
Ama yıllar sonra aralık 2025’te İran’da rejimi ciddi biçimde sarsan protestolar başladığında, Hamaney’in doğrudan Laricani’ye başvurduğu belirtildi.