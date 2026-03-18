İran'ın kilit ismi Ali Laricani kimdir? İsrail'in saldırısında öldürüldü

Laricani, 1957 Irak doğumlu ancak İranlı. Babası Mirza Haşem Amoli, tanınmış bir Şii din adamı İran'da. Kardeşleri de İran'da etkin isimler. Öyle ki kardeşlerinden biri olan sadık Laricani İran Yargı Erki Başkanlığı görevinde bulundu. Son olarak ise Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesiydi.

Laricani ailesi İran'da dini elit ve devlet bürokrasisi içinde yer alan güçlü ailelerden biri kabul ediliyor.