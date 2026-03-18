Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kuyumcu dükkanı bulunan, ilçenin tanıdık esnafından B.A., iddiaya göre, 'Yatırım yapma' veya 'Emanet altın' söylemleriyle bazı kişilerden para ve ziynet eşyası topladı. Son günlerde işlerinin bozulduğu yönünde dedikodular yayılan B.A.'nın, kendisine emanet verilen para ve altınları iade etmeden kaybolduğu öne sürüldü.

POLİS EKİPLERİ ÇİLİNGİR YARDIMIYLA DÜKKANA GİRDİ

Kuyumcunun kapısına 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısı asıldığını ve kepenklerin kapalı olduğunu görenler ise şok yaşadıklarını belirtti. Kuyumcuya da ulaşamayınca dolandırıldıklarını düşünenler, polise haber verdi. İhbar üzerine dün saat 17.30 sıralarında kuyumcu dükkanına polis ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle, iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis içeri girip, inceleme yaptı. Mağdur olduğunu iddia eden kişiler, olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirterek, B.A.'nın bir an önce yakalanmasını istedi.

Öte yandan, kuyumcunun topladığı para ve ziynet eşyalarının yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öne sürüldü.