Pek çok ülke iş gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli ve yarı nitelikli binlerce çalışanı istihdam etmeyi sürdürüyor.
Yıllık 2,7 milyon TL maaşa 50 bin işçi alınacak: Türklerin akın akın gittiği ülke
İş gücü açığını kapatmak için düğmeye basan Avusturya, bilişimden turizme, sağlıktan teknik branşlara kadar 50 bin yeni çalışan istihdam edecek. Yıllık 54 bin euro kazanç vaat edilen pozisyonlar için Türk çalışanlara "Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart" ile Avrupa kapısı aralanıyor.Derleyen: Süleyman Çay
Avusturya hükümeti, işçi alımlarında maaşların 'Toplu İş Sözleşmeleri' ile koruma altına alındığını vurgulayarak çalışan haklarının güvence altında olduğunu belirtiyor.
Yayınlanan güncel ilanlarda teknik alanlarda görev yapacak personellere yıllık yaklaşık 54 bin euro(2,7 milyon TL) tutarında bir kazanç vaadi yapılıyor.
En çok ihtiyaç duyulan meslek grupları ise ortaya çıktı. Listenin başında bilişim ve teknoloji uzmanları yer alırken, sağlık ve sosyal hizmet personelleri ile turizm sektörü yer alırken, 'mavi ve gri yaka' olarak adlandırılan teknik ve zanaat kollarında 40 ile 50 bin arasında yeni personelin iş başı yapması hedefleniyor.
Türkiye’den yapılacak başvurularda adayların belirli mesleki kriterleri ve dil yeterliliğini karşılaması isteniyor. Avusturya, Türkiye'den en çok göç alan 10 ülke arasında yer alıyor.
Avusturya'da çalışmak isteyen adaylar için iki temel yol var. Vize için belirlenen puan tablosundan en az 70 puan almak şartı bulunuyor. Diğer ve en yaygın yöntem ise 'Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart' olarak bilinen çalışma ve oturum izni sürecinde yatıyor. 55 ile 70 puan barajını aşarak bu izne hak kazanabiliyor.
Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgelerin Almanca veya İngilizce tercümeli ve noter onaylı olması talep ediliyor. En az 6 ay geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf ve mesleki eğitim sertifikalarının yanı sıra dil yeterliliğini gösteren (Goethe, IELTS vb.) belgeler de listenin başında isteniyor.
Ayrıca adayların Avusturya’da kalacakları yerin kanıtını sunmaları ve aylık ortalama 1.300 ile 1.500 euro civarında bir finansal yeterliliğe sahip olduklarını belgelemeleri gerekiyor.
Temiz bir adli sicil kaydı ve güncel sağlık sigortası da vize onay sürecindeki kritik maddeler arasında bulunuyor.