Sosyal Güvenlik Sistemi’nde (SGK) son dönemde denetimler yapay zeka desteğiyle sıkılaştırıldı. Son olarak SGK 650 bin emekliliğin iptal edildiği haberlerini yalanlayarak, toplam 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiği açıkladı.
Bu harfleri görenin emekliliği iptal ediliyor: SGK uzmanı Emin Yılmaz uyardı… Maaşınız faiziyle geri alınır
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ TV’de yaptığı açıklamada hizmet dökümündeki gizli tehlikeye dikkat çekti. Hizmet dökümünde yer alan "K, S, Ş" harflerinin ne anlama geldiğini Yılmaz açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Özellikle EYT sonrası emekli olanlar dahil milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ TV’de Gülay Tunçel’in sorularını yanıtladı. Yılmaz, e-Devlet üzerinden erişilen hizmet dökümlerinde yer alan bazı kodların "sahte sigortalılık" riskini işaret ettiğini belirtti.
Çalışma hayatı devam edenlerin veya emekli olanların hizmet dökümlerini düzenli kontrol etmesi gerektiğini belirten Emin Yılmaz, sistemdeki üç tehlikeli harfi şöyle tanımladı:
Ş (Şüpheli): İş yerinin incelemeye alındığını, sahte olup olmadığının araştırıldığını gösterir.
K (Kontrollü): İşverenin SGK tarafından yakın takipte olduğunu ve denetim sürecinin devam ettiğini ifade eder.
S (Sahte): İş yerinin tamamen kağıt üzerinde kurulduğunu, fiilen bir çalışma olmadığını ve buradaki primlerin iptal edileceğini kesinleştirir.
SGK’nın sahte şirketleri tespit etmek için modern yöntemler kullandığını belirten Yılmaz, "20 metrekarelik bir alanda yüzlerce kişinin sigortalı gösterilmesi sisteme takılıyor. Boş arazilerde tabela şirketleri kuruluyor. SGK artık yapay zeka, çapraz sorgulamalar ve komşu denetimleri ile bu durumu anında tespit edebiliyor" dedi.
Sahte sigortalılık tespit edildiğinde karşılaşılan ağır yaptırımları sıralayan uzman isim, şu uyarılarda bulundu:
“Emekliyseniz maaşınız anında iptal edilir. Bugüne kadar ödenen tüm maaşlar Merkez Bankası faiz oranları işletilerek geri istenir. Yararlandığınız hastane, ilaç ve diğer sağlık hizmetlerinin bedeli faiziyle tahsil edilir. Sahte çıkan günler silinir, emeklilik için yeniden çalışmanız gerekir. TCK'nın 204, 206 ve 207. maddeleri uyarınca "resmi belgede sahtecilik" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”
Emin Yılmaz, mağduriyet yaşamamak adına vatandaşlara şu tavsiyeyi vererek, "Hizmet dökümünüzde bu harfleri görüyorsanız, o günleri emeklilik hesabından çıkarın. Eksik kalan günlerinizi gerçek çalışmalarla tamamlayıp öyle emekli olun. Aksi takdirde yıllar sonra kapınızın çalınması ve büyük borçlarla karşılaşmanız kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.