Yeniçağ Gazetesi
18 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor

Türkiye, arife gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine girecek. Yurdun tamamında bayram boyunca yağışlar olacak. Bu noktada bayram ziyaretlerinde kalın giymekte ve şemsiye almakta fayda var.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan son değerlendirmelerde; yurdumuzun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) fırtına bekleniyor.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 2

Bayramda hava nasıl olacağı ise merak ediliyor. Arife gününden​ itibaren havanın rengi değişiyor. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu genelinde yağışlı sistem etkisini hissettirecek.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 3

Bayramın ilk gününde ülke genelinde yağışlı hava görülecek. Bu noktada şiddetli yağışlar ve soğuk hava yaşanacağı için hastalanmamak adına kalın giyinmekte fayda var. Doğu tarafında ise kar yağışları görülecek. Akdeniz hattında ise çok kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 4

Hafta sonunda da yağışların etkisini göstermeye devam edecek. Doğu’da karla karışık yağmur etkili olurken, özellikle; Erzurum, Erzincan, Van ve Hakkari hattında yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 5

Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya-Adana hattı) yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 6

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 7

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 8

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 10

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 14

NOT: Haberde yer alan bilgiler Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yazılmıştır.

Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor - Resim: 15
Kaynak: Haber Merkezi
