Meteoroloji bayram uyarısını verdi: Çok şiddetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan son değerlendirmelerde; yurdumuzun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) fırtına bekleniyor.