İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında ilginç iddialarda bulundu. Selvi, CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa getirilmesi formülünün gündeme alındığını öne sürdü.

Selvi, İmamoğlu cephesinin operasyonlardan önce gündeme gelen söz konusu formüle İBB davasının başlaması ile birlikte tekrar döndüğünü belirterek, ceza almadan önce İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı yapılarak uzun süre cezaevinde tutulmasının önlenmek istendiğini öne sürdü. Selvi, Özgür Özel'in ekibinin ise söz konusu formüle karşı olduğunu yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

İBB davası başladığı günden bu yana Ekrem İmamoğlu’nun ekibi yeniden CHP Genel Başkanlığı formülüne döndü. Bu kez ‘Ekrem İmamoğlu ceza almadan önce olağanüstü kurultayı toplayıp onu CHP genel başkanı seçelim. CHP genel başkanını uzun süre cezaevinde tutamazlar. CHP genel başkanına ağır ceza veremezler’ görüşünü savunuyorlar.

Özgür Özel de gazeteci Murat Yetkin’e verdiği mülakatta, Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edilmesini istemiş ve “Eğer Ekrem Bey’in sokak performansından korkuyorlarsa, en azından ev hapsi versinler” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ KARŞI

Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkanı olsun formülü CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ekibine çarpmış. Özgür Özel’in ekibi, bu öneriye karşı çıkmış. Haliyle “Ben Özgür Özel, ben koltuğumu bırakıyorum, Ekrem İmamoğlu gelsin otursun” demez. Peki Ekrem İmamoğlu’nun ekibi Özgür Özel’e rağmen bunu yapabilir mi? Eskiden olsa yaparlardı. Ama artık o güçleri yok. Çünkü yenilenen kongrelerle delege ağırlığı Özgür Özel’den yana.

Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanı yapma formülü suya düştü. Böylece saraydan kız kaçırma oyunu gibi Silivri’den Ekrem İmamoğlu’nu kaçırma işi yattı.

SİYASETİN ALTIN KURALI

Siyasette altın kural zamanlamadır. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu devirip Özgür Özel’i getirmek yerine kendisi CHP genel başkanı olabilirdi. Ama o İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü elinde tutmak istedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı yerine olağanüstü kurultayı toplayıp yine genel başkan seçilebilirdi. Her iki fırsatı da kullanamadı. Treni kaçırdı. Siyasette şans kapıyı üçüncü kez çalmaz. Bu sefer istese de CHP genel başkanı olamaz. Ekrem İmamoğlu, CHP trenini de kaçırdı.