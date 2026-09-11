Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada yaşanan İsmail Kartal'a su şişesi atılması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele sırasında tribünden sahaya su şişesi fırlatan kişinin Kaan A. olduğu belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alındı.

Fenerbahçe Kulübü de olayın ardından yaptığı açıklamada şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını duyurdu.

'HEDEF GÖZETMEKSİZİN SAHAYA DOĞRU FIRLATTIM'

K. A., emniyette verdiği ifadede İsmail Kartal'ı hedef almadığını savundu.

K.A.'nın açıklamaları şu şekilde:

“Fenerbahçe taraftarıyım. Uzun yıllardır kombine sahibiyim. Stada gidip takımımı destekliyorum. Beş yıldır oğlumu da yanımda götürüyorum. Bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yapmadım. Maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım. Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

'İSMAİL KARTAL'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

“Oğlumla beraber gittiğimiz maçlarda iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal’dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."