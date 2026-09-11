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Wall Street’te petrol fiyatlarındaki tırmanış ve yüksek faizlerin uzun süre devam edeceği beklentisi, fon akışlarında sert çalkantılara yol açtı. ABD hisse senedi fonlarından 9 Eylül ile biten haftada net 32,27 milyar dolar çıkış yaşanarak son dokuz ayın en yüksek haftalık sermaye kaçışı kayıtlara geçti.

BÜYÜK ŞİRKET FONLARINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Satışların ana merkezinde mega ölçekli şirketler yer aldı. Büyük şirket hisselerine odaklanan fonlardan çıkan para 40,44 milyar dolara ulaşarak veri geçmişindeki en yüksek haftalık çıkış rekorunu kırdı.

Piyasadaki bu tablonun detaylarında ise belirgin bir ayrışma göze çarptı. Çoklu piyasa değerine yatırım yapan fonlara 3,52 milyar dolar, küçük şirket fonlarına ise 274 milyon dolar net para girişi oldu. Orta ölçekli şirket fonlarından ise 682 milyon dolar çekildi. Bu durum, satışların tüm hisse piyasasına yayılmak yerine ağırlıklı olarak yüksek değerlemeli dev şirket portföylerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

PETROL VE FAİZ KORKUSU TAHVİL TALEBİNİ PATLATTI

Brent petrolün hafta içinde 110 dolar sınırına dayanması ve ABD üretici fiyatlarındaki artış, enflasyonun yeniden tırmanacağı kaygılarını tetikledi. Fed'in faiz artırabileceği beklentisi ile yükselen tahvil getirileri, hisse senetlerinin cazibesini gölgeledi.

Hisse fonlarından kaçan yatırımcılar sabit getirili varlıklara sığındı. ABD tahvil fonları haftalık net 6,56 milyar dolar girişle üst üste 21’inci haftayı da artıda kapattı. Özellikle kısa ve orta vadeli yatırım yapılabilir tahviller ile ABD Hazine kağıtlarına yoğun talep gösterildi.

TEKNOLOJİ VE KÜRESEL PİYASALAR AYRIŞTI

Dev şirket fonlarındaki rekor satışa rağmen yapay zeka ve teknoloji odağı direncini korudu. Teknoloji sektörüne odaklanan fonlara hafta boyunca 1,71 milyar dolar net para girişi sağlandı.

Küresel ölçekte ise ABD piyasaları olumsuz ayrıştı. Küresel hisse fonlarından toplam 15,52 milyar dolar çıkarken; Avrupa hisse fonlarına 11,16 milyar dolar, Asya fonlarına ise 3,03 milyar dolar taze sermaye girdi. Rakamlar, yatırımcıların piyasadan tamamen kaçmak yerine portföylerini ABD dışındaki hisselere ve tahvil piyasasına doğru yeniden dağıttığını gösterdi.