Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ele geçirilen çok sayıda materyal ve doküman incelemeye alındı.

ZANLILARDAN 3’Ü TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.