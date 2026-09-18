Yeniçağ Ekonomi Şefi Süleyman Çay'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist İris Cibre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in piyasalardaki son gelişmelere, hisse senetlerindeki manipülatif yığılmalara ve enflasyon hedef tahminine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

"FİYAT ŞİŞİRME OLAYI BAŞTAN ENGELLENEBİLİRDİ"

Borsada yaşanan ve küçük yatırımcıyı sarsan anormal hareketlerin perde arkasına değinen Cibre, regülatörlerin müdahale hızına dikkat çekti. Sağlıklı kurumların işlemlerine normal şekilde devam ettiğini belirten Cibre, piyasada doğal dışı fiyat hareketleri oluşturulduğunu söyledi. Düzenleyici kuruluşun önleyici müdahalesi geciktiği takdirde bu risklerin her zaman yaşanabileceğini ifade eden Cibre, mevcut yasaların aslında bu duruma engel olmak için yeterli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Düzenleyici kurum, hiç yeni regülasyona gerek kalmadan 107. kanunu veya 114. maddeyi uygulamış olsaydı, fiyat şişirme olayı baştan engellenmiş olurdu. Destek Faktoring hissesi 6 Şubat ile 2 Aralık arasında, yani düzenleyicinin taslak metinlerle harekete geçtiği tarihe kadar yüzde 1500'e yakın yukarı hareket etti. En yüksek sayıda mağduriyet yaratan TLY fonu ise 10 ay içinde yüzde 1915 oranında yukarı hareket etti. Burada çok anormal ve doğal dışı bir hareket var, bu durumun önceden neden durdurulmadığına dair hepimizde birtakım soru işaretleri bulunuyor."

"700 BİNİN ÜZERİNDE MAĞDUR VAR, GÜVEN ZEDELENDİ"

Piyasalara olan güvenin oldukça zedelendiğini aktaran Cibre, yaşanan mağduriyetin bilançosunu gözler önüne serdi. Sürecin yatırımcı psikolojisine etkisini değerlendiren Cibre, "Borsada çok yüklü miktarda, 700 binin üzerinde bir rakamdan bahsettiğimiz mağduriyet var. Bu mağdurların bir kısmı uyarılara rağmen inatla işlemlere devam ederken, bir kısmı gerçekten farkında olmadıkları için mağdur oldu. Güvenin tekrar tesis edilebilmesi için düzenleyici kuruluşun manipülasyonları engellediğini hızlı ve şeffaf aksiyonlarla yatırımcıya göstermesi gerekiyor. Güven ortamı sağlandığında yatırımcılar zamanla yeniden bilanço bazlı hareketlere ve olması gerektiği gibi büyüyen şirketlere, yani değer yatırımlarına dönecektir” dedi.

ŞİMŞEK'İN ENFLASYON HEDEFİ İÇİN "ENERJİ" ŞARTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu için işaret ettiği yüzde 28-29 enflasyon hedefini de değerlendiren İris Cibre, bu hedefin tutturulabilmesini ana bir şarta bağladı. Ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cibre şunları kaydetti:

"Yıl sonu hedefinin tutması imkansız değil ancak bunun için enerji fiyatlarının destek olması gerekiyor. Ekonomideki iktisadi aktivite ve talep oldukça yavaşlamış durumda, bunu birçok veride ve katı olan lokantacılık hizmetlerinde bile aşağı yönlü baskı olarak görmeye başladık." Yönetilen fiyatların enflasyon üzerinde ek bir yukarı yönlü etkisi oldu. Tüm bunlara rağmen, enerji ve petrol fiyatlarında bir gerileme söz konusu olursa, yüzde 28-29 seviyelerine ulaşmak mümkün olabilir."

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda fon operasyonlarına dair alınan tedbirlerin yeterli olduğunu savunarak , "Bundan sonra borsayı etkileyecek mi" sorusuna net yanıt verdi. Şimşek, "Borsa'da genele yayılmış yapısal bir sorun yok. Alınan tedbirler yeterli, bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riski çok düşük" dedi. Şimşek, piyasaya güvenin devam ettiğini açıkladı. Enflasyona dair ise Şimşek, "Bu şokun etkisiyle çok farklı noktalara geldi. Enflasyonda yılı yüzde 28 ile 29 arasında kapatacağız" ifadelerini kullandı.