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Kaynak: Haber Merkezi

Katılımevim’in çatı şirketi Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri aşamasında üst düzey yöneticiler hakkında ortaya çıkan iddialar ve alınan adli kararlar, sistemdeki katılımcıları tedirgin etmişti. Bu noktada Katılımevim ve Birevim'in geleceği merak konusu olmuştu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., bağlı ortaklığı üzerinden tasarruf finansman sektöründe flaş bir hamle geldi.

EMLAK KATILIM'DAN SATIN ALMA KAP'I

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı da ifade edildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır."