Temsilcimiz Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul'da İtalyan devi Juventus'u 5-2 devirerek tarihi bir başarıya imza atmıştı.
Galatasaray'ın Juventus'u geçmesi durumunda muhtemel rakipleri
Temsilcimiz Galatasaray SK, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u elediği takdirde sonraki rakipleri de netleşmiş olacak. işte sonraki turlarda karşılaşabileceği olası rakipler...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekip son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile İtalya'da karşılaşacak. Müsabaka bugün (Çarşamba) saat 23.00'te başlayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda turu geçmesi halinde İngiliz ekiplerden Liverpool FC veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.
Kura Ne Zaman?
Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, play-off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Organizasyon İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.
Temsilcimiz, Juventus’u eledikten sonra Liverpool veya Tottenham eşleşmesinden gelecek rakibini de geçmesi halinde çeyrek finalde, AS Monaco/Paris Saint-Germain ile FC Barcelona/Chelsea FC eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.