Gazeteci Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meslektaşları, gazeteci Alican Uludağ'ın Ankara'da gazetecilik yapmasına rağmen İstanbul'da tutuklanmasını Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sordu:

Uludağ suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor. Bu iş tamamen bağımsız yargının kontrolünde.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Akın Gürlek'in açıklamaları şu şekilde:

Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.

15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor.

Biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz.