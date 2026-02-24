ABD’nin İran’a karşı olası saldırıya karşı hazırlıkları devam ediyor. Washington yönetimi bölgeye 2 uçak gemisi ile birlikte çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı gönderdi. ABD’nin yığınağı 2003’teki ırak işgali sonrası en büyük askeri yığınak olarak dikkat çekiyor.

İran ise Hürmüz Boğazı ve çevresinde askeri tatbikatlar yaptı. Tatbikatların biri Rusya ile ortak gerçekleşti. İki ülke arasında nükleer müzakereler devam ederken Tahran yönetimi baskılara boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump ise anlaşma için yaklaşık 2 hafta süre verdiğini söyledi.

ABD BASININI KARIŞTIRAN HABER

Askeri gerilim hem Orta Doğu’yu hem de tüm dünyayı tedirgin ederken ABD’den gelen bir haber ortalığı karıştırdı.

Axios’ta yer alan haberde ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in İran’a karşı bir saldırıya karşı olduğu öne sürüldü. Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü

TRUMP İRAN’I ÇOK KOLAY YENEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜYOR

ABD Başkanı Trump ise çıkan haberi yalanlayarak İran’ı olası bir saldırıda çok kolay yenebileceklerini savundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nükleer anlaşmanın sağlanmaması durumunda İran için sonuçlarının kötü olacağını iddia etti.

Trump, "İran'la savaşa karşı olduğu" iddia edilen Caine için, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır" ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak çok iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini belirten Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir." yorumunu yaptı.