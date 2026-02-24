ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzensiz göçmenler tarafından işlenen şiddet suçlarının kurbanlarının anıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programda hayatını kaybedenlerin aileleri ağırlandı ve bazı yakınlar kürsüye davet edilerek konuşma yaptı.

Etkinlikte söz alanlar arasında, 2024 yılında Georgia Üniversitesi kampüsünde koşuya çıktığı sırada öldürülen hemşirelik öğrencisi Laken Riley’in annesi Allyson Phillips de yer aldı. Phillips, “Bu herhangi bir ailenin başına gelebilirdi… Benim ailemin başına geldi, sizin ailelerinizden herhangi birinin de başına gelebilirdi” ifadelerini kullandı.



HEDEFİNDE DEMOKRATLAR VARDI

Kurban yakınlarına hitap eden Trump, suç ve göç politikaları üzerinden Demokratları sert sözlerle eleştirdi. Trump, “Bu odadaki herkes sonsuz bir kayıp yaşamakla kalmadı, aynı zamanda yabancı suçluların konforunu Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin önüne koyan siyasetçilerin de mağduru oldu” dedi.

Trump ayrıca, “Demokratlar bunları duymak istemiyor… Katillerin ve suçluların ülkemize girmelerine engel olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SALDIRGANLAR, SONUÇ ALAN BAŞKANLARIN PEŞİNE DÜŞÜYOR”

Konuşmasında ABD tarihinde suikasta uğrayan başkanlara da değinen Trump, başarılı liderlerin hedef alındığını savundu. “Tüm o aklını yitirmiş silahlı saldırganlar sadece sonuç alan başkanların peşine düşüyorlar… Abraham Lincoln büyük bir isimdi, John F. Kennedy de sonuçlara ulaşmış bir başkandı” dedi.

Trump, konuşmasının devamında dikkat çeken bir ifadeyle,

“Daha ne kadar aranızda olurum bilemiyorum, silahlarını bana doğrultan çok insan var” sözlerini kullandı.

Trump, ertesi gün yapacağı “Birliğin Durumu” konuşmasına da değinerek, “Ülkemiz şu anda harika durumda. Ekonomi en güçlü seviyesinde. Yarın uzun bir konuşma yapacağım, çünkü konuşacak çok fazla konumuz var” dedi.



“ULUSAL AİLE GÜNÜ” İLANI

Program kapsamında Trump, 22 Şubat 2026 tarihini “Ulusal Aile Günü” ilan eden bildiriyi de imzaladı. Bildiride sınır güvenliği, hukukun üstünlüğü ve suç mağdurlarının ailelerine destek vurgusu yapıldı.