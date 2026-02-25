Türkiye’de iflas dalgası devam ederken pek çok şirket konkordato sürecine girmeye de devam ediyor. Biga 3. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi nezdinde yürütülen yargılamada, 2022 yılında faaliyete başlayan borçlu Biga Kurtoğlu Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin sunduğu konkordato teklifleri resmen müzakereye açılıyor. Şirketin geleceğini ve alacakların tahsilat takvimini belirleyecek olan toplantı 23 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

​TOPLANTI TAKVİMİ VE ADRESİ

​Alacaklıların katılım sağlayacağı toplantılar, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:4 K:2) gerçekleşecek. Görüşmeler iki oturum halinde yönetilecek:

​Genel Alacaklılar: Saat 14:00 – 14:30 arası

​Rehinli Alacaklılar: Saat 15:00 – 15:30 arası

​7 GÜNLÜK "İLTİHAK" SÜRESİ FIRSATI

​Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için süreç kapanmış değil. İİK m. 302/7 uyarınca, toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde Komiser Heyeti’nden Av. Murat Efe’nin Çanakkale’deki adresine giderek veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla oy kullanılabilecek.