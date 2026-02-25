Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti

Galatasaray ve Trabzonspor yeniden transfer yarışına girdi. İki dev takım milli yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 1

Galatasaray ve Trabzonspor, son zamanlara damga vuran milli futbolcu Aral Şimşir ile ilgileniyor. Genç yıldızın performansı Montella'nın da dikkatinden kaçmadı.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 2

Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki Türk yıldız Aral Şimşir, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım’a göz kırpıyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hem ligde hem de Avrupa arenasında takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 3

Danimarka Superliga’da 20 maçta 8 gol ve 13 asistlik katkı sağlayan genç hücumcu, Avrupa sahnesinde de etkili bir performans ortaya koydu. Avrupa Ligi ve elemelerinde toplam 14 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist üreterek başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 4

Türkiye ve Danimarka çifte vatandaşlığı bulunan Aral, alt yaş kategorilerinde iki ülkenin milli takımlarında da forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı’nda 7 maçta görev yapan genç oyuncu, A Milli Takım kadrosuna çağrılmasına karşın henüz resmi bir karşılaşmada şans bulamadı.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 5

Aral Şimşir ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray SK, Trabzonspor ve Beşiktaş JK’ın ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 6

Midtjylland’ın 15 milyon euro ve üzerindeki bonservis beklentisi, transfer sürecini zorlaştırmıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 7

Galatasaray ve Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Danimarka ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 8

Mart ayında oynanacak Dünya Kupası play-off maçları öncesinde performansıyla ön plana çıkan Aral Şimşir’in, kadroya davet edilmesi bekleniyor.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 9

Avrupa’da istikrarlı bir performans sergileyen genç kanat oyuncusu, sahada A Milli Takım için önemli bir aday olduğunu kanıtlıyor.

Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti - Resim: 10

Montella ve ekibi ise Aral'ın maçlarını ve gelişim sürecini yakından takip ediyor.

