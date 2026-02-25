Galatasaray ve Trabzonspor, son zamanlara damga vuran milli futbolcu Aral Şimşir ile ilgileniyor. Genç yıldızın performansı Montella'nın da dikkatinden kaçmadı.
Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti
Galatasaray ve Trabzonspor yeniden transfer yarışına girdi. İki dev takım milli yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki Türk yıldız Aral Şimşir, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım’a göz kırpıyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hem ligde hem de Avrupa arenasında takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.
Danimarka Superliga’da 20 maçta 8 gol ve 13 asistlik katkı sağlayan genç hücumcu, Avrupa sahnesinde de etkili bir performans ortaya koydu. Avrupa Ligi ve elemelerinde toplam 14 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist üreterek başarısını uluslararası arenaya taşıdı.
Türkiye ve Danimarka çifte vatandaşlığı bulunan Aral, alt yaş kategorilerinde iki ülkenin milli takımlarında da forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı’nda 7 maçta görev yapan genç oyuncu, A Milli Takım kadrosuna çağrılmasına karşın henüz resmi bir karşılaşmada şans bulamadı.
Aral Şimşir ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray SK, Trabzonspor ve Beşiktaş JK’ın ilgilendiği iddia edilmişti.
Midtjylland’ın 15 milyon euro ve üzerindeki bonservis beklentisi, transfer sürecini zorlaştırmıştı.
Galatasaray ve Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Danimarka ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.
Mart ayında oynanacak Dünya Kupası play-off maçları öncesinde performansıyla ön plana çıkan Aral Şimşir’in, kadroya davet edilmesi bekleniyor.
Avrupa’da istikrarlı bir performans sergileyen genç kanat oyuncusu, sahada A Milli Takım için önemli bir aday olduğunu kanıtlıyor.
Montella ve ekibi ise Aral'ın maçlarını ve gelişim sürecini yakından takip ediyor.