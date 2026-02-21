ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler son olarak Cenevre’de gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri Umman’ın arabuluculuğunda dolaylı olarak görüşlerini dile getirdi. Müzakere sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi iki ülkenin temel ülkeler konusunda anlaştığını duyurdu. Bu açıklama nükleer anlaşmanın sağlanması yönündeki umutları artırdı.

Arakçi, konuyla ilgili Cuma günü yaptığı açıklamada ise tekliflerinin 2-3 gün içinde kesinleşeceğini söyledi. Ancak ABD basınına yansıyan haberler Trump yönetiminin askeri müdahale konusunda hızlı davranabileceğini ortaya koydu.

Tahran yönetimi yaptığı açıklamalarda nükleer silah peşinde olmadıklarının altını çizerek uranyum zenginleştirmeyi sadece barışçıl amaçlar için yaptıklarını vurguladı.

Axios’ta yer alan habere göre Trump, İran’ın uranyum zenginleştirmesine ‘sembolik’ bir miktarda izin verebilir. ABD’li bir yetkili Axios’ya yaptığı açıklamada Trump’ın İran'ın nükleer bomba üretme yolunu tamamen ortadan kaldırması şartıyla, "sembolik" nükleer zenginleştirmeye izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD’li yetkili, İran’ın yapacağı teklifle hem Trump’ı hem de bölge ülkelerini ikna etmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD basınına konuşan yetkili “Başkan Trump, somut ve iç politikada kabul edilebilir bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacaktır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa, reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar” dedi.

ABD VE İRAN YENİDEN GÖRÜŞECEK Mİ?

Cenevre’deki son görülme sonrası iki ülkenin müzakerelere ne zaman devam edeceği merak konusu oldu. Son görüşmenin ardından iki taraf bir sonraki müzakerenin tarihi konusunda bir anlaşmaya varmadı.

ABD’li yetkililer, yeniden görüşme olup olmayacağının belirlenmesi için İran’ın teklifini beklediklerinin altını çiziyor.

HAMANEY’E SUİKAST SEÇENEKLERDEN BİRİ

ABD Başkanı Trump’ın sinyalini verdiği “İran’a sınırlı saldırı” için çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi bölgeye gönderildi. ABD’li kaynaklar Trump’ın henüz saldırı emri vermediğini ancak seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Trump’ın kıdemli danışmanlarından biri Pentagon’un çok sayıda seçeneği sunduğunu aktardı. İhtimallerden birinin arasında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğluna suikast de yer alıyor. Bir başka kaynak ise Hamaney ve oğluna suikast planının birkaç hafta önce Trump’a sunulduğunu doğruladı.

ABD Başkanı Trump’ın kıdemli danışmanlarından biri "Trump seçeneklerini açık tutuyor. Her an saldırı kararı alabilir” dedi.

Öte yandan Trump’a yakın kaynaklar, ABD Başkanı’nın saldırı yapmama kararı alma ihtimalinin de olduğuna dikkat çekerek, “Yarın uyanıp 'İşte bu kadar' diyebilir” dedi.