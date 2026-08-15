İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir ev hedef alınırken, 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre saldırı, Nabatiye Valiliği’ne bağlı Ansar kasabasında gerçekleştirildi.

Lübnan'dan bankacılık kararıLübnan'dan bankacılık kararıDünya

BİR EV HEDEF ALINDI

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Ansar kasabasındaki bir evi hedef aldığı saldırının ardından bölgede can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu Suriye'de sivil yerleşimlere ateş açtıİsrail ordusu Suriye'de sivil yerleşimlere ateş açtıDünya

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Saldırının, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes bulunmasına rağmen gerçekleştiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilirken, son saldırıda hedef alınan evde 7 kişinin hayatını kaybetmesi bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.