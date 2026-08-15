TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti

AK PARTİ’YE 19 MİLLETVEKİLİ KATILDI

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 263 milletvekili çıkaran AKP, üç senede milletvekili sayısını 280’e yükseltti. AKP’ye farklı partilerden 19 milletvekili katılırken sadece 1 milletvekili partiden ayrıldı ve yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirilen Murat Kurum da milletvekilliği görevinden ayrıldı.