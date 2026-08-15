Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti

TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti

AK Parti 14 Ağustos'ta 25.yılını kutladı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Bu katılımlarla birlikte AK Parti vekil sayısını 280'e yükseltirken Meclis aritmetiği sil baştan değişti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 1

14 Mayıs 2023 seçimleriyle birlikte oluşan 28’inci dönem Meclis’i çok fazla milletvekilinin parti değişimine sahne oldu.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 2

Bu süreçte AK Parti’nin milletvekili sayısı 263’ten 280’e yükseldi. En ciddi milletvekili kaybı ise İYİ Parti’de yaşandı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Meclis’te 44 milletvekiliyle temsil edilen İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 27’ye düştü.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 3

Mustafa Bilici’nin AK Parti’ye katılmasıyla birlikte milletvekili sayısı 19’a düşen Yeni Yol Grubu’nun meclis grubu düşme tehlikesi yaşadı. CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın partisinden istifa ederek Yeni Yol Grubu'na katılmasıyla birlikte grubun milletvekili sayısı yeniden 20'ye yükselmiş oldu.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 4

AK PARTİ’YE 19 MİLLETVEKİLİ KATILDI

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 263 milletvekili çıkaran AKP, üç senede milletvekili sayısını 280’e yükseltti. AKP’ye farklı partilerden 19 milletvekili katılırken sadece 1 milletvekili partiden ayrıldı ve yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirilen Murat Kurum da milletvekilliği görevinden ayrıldı.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 5

Ayrıca TBMM’ye CHP milletvekili olarak giren 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal da daha sonra AK PARTİ’ye katıldı.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 6

AK PARTİ’YE EN ÇOK HANGİ PARTİDEN KATILIM OLDU?
28’inci dönemde AKP’ye farklı partilerden toplam 19 milletvekili katıldı. AKP’ye en fazla milletvekili İYİ Parti’den geçti. İYİ Partili 11 milletvekili doğrudan ya da dolaylı olarak AKP’ye katıldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilen Nimet Özdemir ise önce CHP’ye ardından AKP’ye katıldı.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 7

CHP LİSTESİNDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN 169 MİLLETVEKİLİ ŞU ANDA NEREDE?
2023 seçimlerinde CHP listelerinden aday olan 169 milletvekili Meclis’e girdi. Bunlardan 38’i İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin milletvekillerinden oluşuyor.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 8

Söz konusu 169 milletvekilinden sadece 44’ü hala aynı partide. CHP listesinden seçilen 87 isim ise mahkemenin “tedbirli mutlak butlan” kararının ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye geçti. (91 milletvekili bulunan YENİ Parti’nin 4 milletvekili ise İYİ Parti’den seçildi.)

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 9

CHP listesinden milletvekili seçilen 8 isim ise AKP'ye geçti. Parti değiştiren milletvekillerine ilişkin en tartışmalı konulardan biri de 2023 seçimlerinde CHP listesinden seçilen sağ partilerin milletvekillerinin tercihleri oldu.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 10

Seçimlerde Millet İttifakı kontenjanıyla CHP listelerinden milletvekili seçilen 38 milletvekilinin bugüne dek 8’i iktidar partisine katıldı. CHP listesinden seçilen 5 Gelecek Partili, 1 DEVA Partili, 1 İYİ Partili ve 1 CHP’li milletvekili aktif olarak AK PARTİ’de siyaset yapıyor.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 11

CUMHUR İTTİFAKI’NDA NELER YAŞANDI?
TBMM’nin 28’inci döneminde Cumhur İttifakı’nın partilerinde ise parti değişimleri daha az yaşandı.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 12

MHP’den istifa eden 4, AK PARTİ’den istifa eden 1 milletvekili yoluna bağımsız milletvekili olarak devam ediyor.

Meclis’teki diğer 5 bağımsız milletvekilinin 3’ü İYİ Parti’den seçilen Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Koray Aydın’dan oluşuyor.

CHP listesinden Gelecek Partisi adına seçilen Selim Temurci ve yine CHP listesinden DEVA Partisi adına seçilen Mustafa Yeneroğlu da diğer bağımsız milletvekilleri.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 13

VEKİL SAYISI 600’DEN 592’YE DÜŞTÜ
14 Mayıs 2023 seçimleriyle birlikte 600 milletvekiliyle oluşan Meclis’te vekil sayısı da 3 yıllık süreçte 592’ye düştü.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile CHP listesinden milletvekili seçilen Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez yaşamını yitirdi. Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal belediye başkanı seçilmelerinin ardından milletvekilliğinden ayrıldı.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik görevine getirilen Murat Kurum da milletvekilliğinden ayrıldı.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın da milletvekilliği TBMM tarafından düşürülmüştü.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 14

2023 genel seçimlerinin ardından oluşan Meclis’te milletvekili geçişlerinin yanı sıra siyasi partilerde de hareketlilik yaşandı.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 15

Mahkemenin “tedbirli mutlak butlan” kararının ardından Özgür Özel liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılanlar YENİ Parti’yi kurdu. 91 milletvekilinin geçtiği YENİ Parti, Meclis’teki ikinci büyük parti konuma geldi.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 16

Diğer yandan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Yeni Yol Grubu çatısı altında birleşti.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 17

Yeni Yol Grubu bileşenleri arasında yer alan Gelecek Partisi ise kendisini feshetme kararı aldı. Parti, 22 Ağustos’ta yapılacak kongreyle birlikte resmi olarak da varlığına resmen son verecek.

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TBMM'de artık hiçbir şey 2023'teki gibi değil: Dengeler sil baştan değişti - Resim: 18

Ayrıca CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün liderliğindeki Türkiye değişim Partisi 23 Haziran 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşme kararı aldı ve partinin varlığı son buldu.

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