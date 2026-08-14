ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye seyahatinin sonunda Esenboğa Havalimanı’nda uygulanan olağanüstü güvenlik protokolü, Amerikan bürokrasisinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Esenboğa’da film gibi operasyon: Trump’ı kamyonla kaçıran ihbar ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ayrılırken uygulanan olağanüstü güvenlik önlemlerinin detayları aktarıldı. İsrail istihbaratından gelen İran kaynaklı füze saldırısı uyarısı üzerine CIA, Trump'ı ikram aracıyla başka bir askeri uçağa nakletti.Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Feramuz Erdin'in kaleme aldığı bilgilere göre, söz konusu operasyonun arkasında Tel Aviv'den gelen kritik bir istihbarat raporu yer alıyor.
Ortaya çıkan detaylara göre İsrail istihbarat birimleri, İran ile bağlantılı bir grubun Trump’ın uçağının kalkışı esnasında omuzdan atılan MANPADS füze sistemleriyle bir eylem düzenleyebileceğini Amerikan makamlarına iletti.
İhbarı değerlendiren ABD Gizli Servisi, olası bir risk durumuna karşı acil durum senaryosunu devreye soktu.
Güvenlik hamlesi uygulanırken Washington yönetiminin iki kritik kurumu arasında görüş ayrılığı yaşandı.
CIA, saldırı gerçekleşme olasılığını oldukça zayıf bir ihtimal olarak nitelendirdi.
Gizli Servis ise CIA’in düşük risk değerlendirmesine karşın ihtimalleri göz ardı etmeyerek tahliye planını çalıştırma kararı aldı.
Hazırlanan plan kapsamında Trump, kamuoyunda normal prosedür işliyormuş izlenimi verilerek önce Air Force One uçağına bindirildi.
Ardından uçağa yanaştırılan bir ikram kamyonu aracılığıyla gizlice tahliye edilerek hazır bekletilen bir diğer Amerikan askeri uçağına taşındı.
Bu stratejiyle Başkan'ın Türkiye sınırlarından hangi uçakla ayrıldığı son ana dek gizli tutuldu.
Prosedürün ardından Washington bürokrasisinde dikkat çeken bir soru işareti doğdu.
Saldırı tehlikesi ABD Başkanı'nın uçaktan çıkarılmasını gerektirecek denli yüksek görüldüyse; uçakta bulunan diğer ABD'li görevlilerin, bürokratların ve basın mensuplarının neden Air Force One içerisinde kaldığı sorgulanmaya başlandı.
Heyetin ana uçakta seyahate devam etmesi, tehdidin ciddiyet derecesi ve CIA'in risk değerlendirmesinin haklılığı konusundaki tartışmaları alevlendirdi.
Olayın yaşandığı sırada başkent Ankara, NATO Zirvesi sebebiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırlıyordu.
Kent geneli ile Esenboğa Havalimanı çevresinde emniyet tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştı.
Bu durum, söz konusu grupların havalimanı yakınına füzelerle yaklaşabilme gücünün olup olmadığını güvenlik birimlerinin tartışma odağı haline getirdi.
Süreç, Türkiye'deki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine işaret etmiyor.
Uluslararası protokollere göre bir devlet başkanının konuk olduğu ülkedeki genel asayişin sağlanması ev sahibi ülkeye ait.
Ancak yakın koruma tedbirleri ile intikal kararları başkanın kendi güvenlik ekibince belirlenir.
Yaşanan tablo, Türkiye'deki güvenlik şartlarından ziyade Washington birimlerinin aynı veriyi farklı bakış açılarıyla işlediğini ortaya koyuyor.
Esenboğa'daki ikram aracı operasyonu; müttefik bir ülkeden ulaşan istihbaratın seyahat rotasını nasıl etkilediğini ve Amerikan kurumları arasındaki yaklaşım farklarını gösteren önemli bir dosya haline geldi.