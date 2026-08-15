Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaşanan geri çekilmenin bir trend değişimi olmadığını, rallinin ardından gelen doğal bir düzeltme ve kar satışı olduğunu ifade etti.
Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altının yıl sonunda yükseleceği seviyeyi açıkladı
Altın fiyatlarında hafta başındaki zirvenin ardından yaşanan geri çekilme piyasaları hareketlendirdi. Yaşanan düşüşü geçici bir kâr satışı olarak yorumlayan Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının yıl sonunda ulaşabileceği seviyeleri öngördü.Cemile Kurel
Ons Altında Düzeltme ve Kritik Seviyeler
Hafta başında 4.450 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, ABD-İran hattındaki ateşkes belirsizliği ve ABD’nin Körfez’deki askeri varlığını artırması nedeniyle 4.312 dolara kadar geriledi.
Geri çekilmenin yatırımcılar için bir alım fırsatı oluşturabileceğini belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altındaki kritik seviyeleri şöyle sıraladı:
Direnç Seviyeleri: "4385 geçilirse 4400'ü tekrar görürüz..."
Destek Seviyeleri: "...ama gerilemelerde de 4300 hatta 4250 önemli. Bu seviyeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir."
Gram Altında Yön Yukarı:
"6.500 TL Üzerinde Kaldıkça Yükseliş Sürecek"
Hafta başında 6.800 TL sınırını zorlayan gram altın, düzeltme hareketiyle birlikte 6.730 TL bandına çekildi. Mevcut tabloyu geçici bir soluklanma olarak nitelendiren Yıldırımtürk, gram altının 6.500 - 6.600 TL bandının üzerinde tutunması halinde yükseliş kanalında kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Uzman ismin gram altın için kısa ve orta vadeli öngörüleri şu şekilde öne çıkıyor:
"Gram altın 6600'ün veya 6500'ün üzerinde kaldığı sürece yakın bir gelecekte 7.200 - 7.500 TL seviyelerini görebiliriz."
Yıl Sonu Şok Tahmin: Gramda 11 Bin TL, Onsta 6 Bin Dolar
Altın piyasasında uzun vadeli hedeflerde bir değişiklik olmadığını belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonuna ilişkin beklentilerini koruduklarını dile getirdi.
Yıldırımtürk'ün yıl sonu altın fiyatı tahminleri:
Gram Altın Yıl Sonu Hedefi: 10.000 TL - 11.000 TL
Ons Altın Yıl Sonu Hedefi: 5.600 Dolar - 6.000 Dolar
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