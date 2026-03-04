ABD ile İsrail’in İran’a 5 gün önce başlattığı saldırılar ile bir süredir beklenen savaş başladı. Savaşta İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de olduğu üst düzey yetkililer hayatını kaybetti. ABD ve İsrail, başta başkent Tahran olmak üzere çeşitli şehirlere hava saldırısı düzenlerken, İran ise bölgede ABD üslerine füze ve İHA’lar ile saldırarak karşılık verdi.

İran Kızılayı’nın yaptığı açıklamaya göre savaşta 867 kişi hayatını kaybetti.

ABD BASININDAN FLAŞ İDDİA

ABD basınından New York Times gazetesi, savaşın başlamasından yaklaşık bir gün sonra İran’ın ABD ile görüşme talep ettiğini yazdı. Gazetede çıkan habere göre İran istihbarat yetkilileri, ‘arka kapı diplomasisini’ kullanarak Ummanlı aracılar üzerinden CIA Direktörü ile “Acil iletişim” başlattı.

Mesajın, ABD’nin Tahran’daki nükleer komuta merkezlerini hedef alan son hava saldırılarından sadece saatler sonra iletildiği belirtiliyor.

Mesajda Tahran yönetiminin savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmaya hazır olduğunun aktarıldığı iddia edildi.

İRAN’IN TEKLİFİNİ DE YAZDILAR

New York Times’ın haberinde İran’ın ateşkes için teklifi de yer aldı. Buna göre teklifte İran’daki nükleer tesislerin denetimi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) müfettişlerine tüm tesislere sınırsız erişim izni verilmesi, bölgedeki Hizbullah ve Husiler gibi gruplara desteğin kesilmesi ve ABD ile İsrail’in saldırıları 24 saat içinde durdurması durumunda İran’ın misilleme yapmaktan vazgeçmesi gibi maddelerin olduğu iddia edildi.

ABD TEKLİFE ŞÜPHECİ YAKLAŞTI

İran’ın sunduğu iddia edilen teklife ABD tarafının ise şüpheci yaklaştığı belirtiliyor. Habere göre, Trump yönetimindeki bazı isimler bu teklifi “İran’ın zaman kazanma hamlesi” olarak gördü.

Ayrıca Beyaz Saray’ın İran’dan bir ateşkes teklifinden çok “tam teslimiyet” beklediği belirtiliyor. Bu beklentinin içinde İran’ın balistik füze programını tamamen sonlandırmasının da olduğu iddia edildi.