ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 5 gündür devam ediyor. Orta Doğu’da krizi doruk noktaya taşıyan savaşta ABD ve İsrail, İran’ın çeşitli kentlerini bombalarken İran ise bölgedeki ABD üslerine saldırılar düzenliyor.

FRANSA İRAN’IN İHA’LARINI DÜŞÜRDÜ

Saldırılar devam ederken bir ülke ABD ve İsrail’e yardım etmek için harekete geçti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız Rafale savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan İran İHA’larını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Fransız Rafale savaş uçaklarının, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan İran dronlarını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Fransız deniz, hava ve kara kuvvetlerinden yüzlerce personel, BAE'de görev yapıyor.

Jean-Noel Barrot, daha önce yaptığı açıklamada, Abu Dabi yakınlarındaki Dhafra Üssü'ne konuşlandırılan savaş uçaklarının, üsleri İran saldırılarına karşı korumak amacıyla BAE üzerinde görevlendirildiğini belirtmişti. Barrot, bugün yaptığı açıklamada, Fransız Rafale savaş uçaklarının, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan İran dronlarını etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

MACRON İRAN’I SUÇLAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün genişleyen çatışmaya karşılık olarak ülkenin amiral uçak gemisini Akdeniz'e gönderdiğini duyurdu.

Macron, yaptığı açıklamada ABD ile İsrail’in başlattığı savaşta suçu İran’a attı. Macron, Macron, "Tehlikeli bir nükleer program ve benzeri görülmemiş balistik füze kapasitesi geliştiren, komşu ülkelerdeki terörist grupları, Lübnan'da Hizbullahı, Yemen'de Husileri ve Irak'ta Şii milisleri silahlandıran ve finanse eden, Hamas'ı destekleyen ve İsrail Devleti'ni yok etme hedefini sürekli olarak dile getiren İran'dır." ifadesini kullandı.