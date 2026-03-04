Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te bu sezon gösterdiği başarılı performansla birlikte piyasa değerini büyük ölçüde artırdı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 1

İngiltere Championship’te 35 hafta geride kalırken Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Premier Lig hedefi doğrultusunda play-off hattında yer alıyor.

1 7
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 2

Bu sezon Sergei Jakirovic’in takımın başına gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Hull City’nin yükselişi piyasa değerine de yansıdı.

2 7
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 3

Transfermarkt’ın Championship için güncellediği yeni verilere göre; Hull City’nin kadro değeri 17.5 milyon Euro artış gösterdi.

3 7
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 4

Piyasa değeri en çok yükselen oyuncuların başında ise Leed United’dan kiralanan ve 27 maçta 11 gol, 4 asistlik performansıyla Hull City’nin başarısında önemli rol oynayan Joe Gelhardt öne çıktı.

4 7
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 5

23 yaşındaki İngiliz forvetin piyasa değeri iki katına çıkarak 10 milyon Euro oldu.

5 7
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 6

Hull City’nin kadro değerinin toplamı ise 81 milyon Euro’nun üzerine çıktı.

6 7
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti - Resim: 7

Acun Ilıcalı, 2022 yılında satın aldığı Hull City için 24 milyon Euro ödemişti.

Ilıcalı’nın yatırımı meyvelerini vermeye başlarken Premier Lig’e yükselmesi halinde Hull City dev gelir elde edecek.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro