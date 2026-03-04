İngiltere Championship’te 35 hafta geride kalırken Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Premier Lig hedefi doğrultusunda play-off hattında yer alıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City değerini katladı: Piyasa rakamları uçuşa geçti
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te bu sezon gösterdiği başarılı performansla birlikte piyasa değerini büyük ölçüde artırdı.Furkan Çelik
Bu sezon Sergei Jakirovic’in takımın başına gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Hull City’nin yükselişi piyasa değerine de yansıdı.
Transfermarkt’ın Championship için güncellediği yeni verilere göre; Hull City’nin kadro değeri 17.5 milyon Euro artış gösterdi.
Piyasa değeri en çok yükselen oyuncuların başında ise Leed United’dan kiralanan ve 27 maçta 11 gol, 4 asistlik performansıyla Hull City’nin başarısında önemli rol oynayan Joe Gelhardt öne çıktı.
23 yaşındaki İngiliz forvetin piyasa değeri iki katına çıkarak 10 milyon Euro oldu.
Hull City’nin kadro değerinin toplamı ise 81 milyon Euro’nun üzerine çıktı.
Acun Ilıcalı, 2022 yılında satın aldığı Hull City için 24 milyon Euro ödemişti.
Ilıcalı’nın yatırımı meyvelerini vermeye başlarken Premier Lig’e yükselmesi halinde Hull City dev gelir elde edecek.