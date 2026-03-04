Çinli otomotiv devi BYD, düzenlediği özel etkinlikte Denza Z9 GT modelini resmi olarak tanıttı.
Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Tam bir teknoloji harikası...
BYD’nin Denza Z9 GT’si “dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili” unvanıyla tanıtıldı. 1.036 km menzil, 1.140 bg güç ve God’s Eye otonom sistemiyle Denza Z9 GT, 2026’nın yıldızı olmaya aday olarak gösteriliyor. Özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
“Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili” iddiasıyla dikkat çeken araç, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla öne çıkıyor.
Tasarımda teknoloji ön planda
Station wagon karoser yapısına sahip Denza Z9 GT; LED aydınlatmaları, gövdeye entegre kapı kolları ve güçlü hatlarıyla premium bir görünüm sunuyor. Arkadaki etkileyici stop lambaları ve entegre gövde kiti, sportif karakteri daha da vurguluyor. Ön yüzde LiDAR sensörlerine ayrılan bölüm, aracın ileri seviye sürüş destek sistemlerine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Üç ekranlı kokpit ve God’s Eye sistemi
İç mekânda teknoloji hakim. Orta konsolda 17,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı dikkat çekerken, sürücü ve ön yolcu için sunulan 13,2 inçlik 2.5K çözünürlüklü iki ekran, kabini adeta dijital bir kontrol merkezine çeviriyor.
Araçta BYD’nin üst düzey otonom sürüş teknolojisi “God’s Eye” mevcut. Ambiyans aydınlatması ve kaliteli malzemelerle tamamlanan iç tasarım, lüks segment hissini güçlendiriyor.
Tam elektrikli versiyonda 1.140 beygire kadar güç
Denza Z9 GT’nin tamamen elektrikli versiyonu iki güç seçeneğiyle sunulacak:
496 beygir gücünde arkadan itişli versiyon
1.140 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli (4x4) versiyon
En çarpıcı özellik ise menzil: BYD’ye göre araç, 1.036 kilometreye varan batarya seçeneğiyle segmentinin zirvesine yerleşiyor.
Hibrit versiyonda 1.062 beygir
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonda 2.0 litrelik turbo benzinli motor, üç elektrik motoruyla birleşiyor.
Toplam sistem gücü 1.062 beygir olan bu versiyon, sadece elektrik modunda 400 kilometre menzil sağlıyor.
Fiyat ve çıkış tarihi henüz net değil
BYD, Denza Z9 GT’nin fiyatı ve satış başlangıç tarihi konusunda resmi bilgi vermedi. Ancak sunduğu teknik özellikler ve tasarımıyla modelin, 2026 yılının en çok konuşulan elektrikli otomobillerinden biri olacağı kesin görünüyor.