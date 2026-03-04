Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir füzenin Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edildiğini duyurdu. İmha edilen mühimmatın bir parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü duyuruldu.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

ABD’DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran’a saldırılar konusunda düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de düşürülen füze hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi. Hegseth, olayın NATO anlaşmasının 5’inci maddesini tetiklemeyeceğini savunarak şunları söyledi.

"Türkiye meselesine gelince, ele geçirilen görüşmenin tam olarak neye benzediği konusunda size daha sonra bilgi vereceğim. Bu olaydan haberdarız. Ancak, bunun 5. Madde gibi bir şeyi tetikleyeceği gibi bir durum söz konusu değil. Hayır”

NATO'nun kurucu antlaşması uyarınca, üyeler, bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış saldırı olarak değerlendiren 5. Madde'de yer alan kolektif savunma maddesine bağlıdırlar.

NATO’DAN KINAMA MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama sonrası NATO’dan kınama mesajı gelmişti. NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

Hart'ın açıklaması şu şekilde:

"İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü kalmaya devam ediyor."

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşerek füze ile ilgili Türkiye'nin tepkisini dile getirdi.