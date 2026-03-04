ABD, İsrail ve İran hattında büyüyen savaş, küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü. Artan belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.
Orta Doğu'daki savaş altını uçurdu: İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları (4 Mart Çarşamba)
ABD–İsrail ile İran arasındaki savaş altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 4 Mart 2026 Çarşamba günü Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?Derleyen: Aykut Metehan
Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altına talep hızlandı. Uzmanlara göre savaşın genişleme ihtimali fiyatlamaları yukarı çekiyor.
4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 06.59 itibariyle Kapalı Çarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadardan işlem görüyor? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları:
Gram Altın:
Alış: 7 bin 395 lira
Satış: 7 bin 548 lira
Çeyrek Altın:
Alış: 12 bin 116 lira
Satış: 12 bin 322 lira
Yarım Altın:
Alış: 24 bin 225 lira
Satış: 24 bin 623 lira
Tam Altın:
Alış: 48 bin 300 lira
Satış: 49 bin 4 lira
