Anasayfa Gündem Orta Doğu'daki savaş altını uçurdu: İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları (4 Mart Çarşamba)

Orta Doğu'daki savaş altını uçurdu: İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları (4 Mart Çarşamba)

ABD–İsrail ile İran arasındaki savaş altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 4 Mart 2026 Çarşamba günü Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

ABD, İsrail ve İran hattında büyüyen savaş, küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü. Artan belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altına talep hızlandı. Uzmanlara göre savaşın genişleme ihtimali fiyatlamaları yukarı çekiyor.

4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 06.59 itibariyle Kapalı Çarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadardan işlem görüyor? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları:

Gram Altın:

Alış: 7 bin 395 lira

Satış: 7 bin 548 lira

Çeyrek Altın:

Alış: 12 bin 116 lira

Satış: 12 bin 322 lira

Yarım Altın:

Alış: 24 bin 225 lira

Satış: 24 bin 623 lira

Tam Altın:

Alış: 48 bin 300 lira

Satış: 49 bin 4 lira

