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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile bölgede giderek tırmanan gerilime ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Tahran'ın kışkırtıcı politikalardan uzak durduğunu belirten Pezeşkiyan, "Direnişimiz sürecek" diyerek olası saldırılara karşı net bir rest çekti.

"SALDIRGANLARI PİŞMAN EDECEĞİZ"

Bölgesel güvenliği ve ulusal çıkarları merkeze alan bir politika izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kışkırtmalara kapılmadan hareket ettiğini vurguladı. Ancak ülkesine yönelik herhangi bir tehdit karşısında sessiz kalmayacaklarının altını çizen Pezeşkiyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran her dönemde savaşın karşısında durmuş; halkının menfaatlerini ve bölgesel istikrarı korumayı birincil önceliği olarak görmüştür. Fakat bugüne dek ülkemize yönelen her türlü saldırganlığa nasıl cesaretle göğüs gerdiysek, bugün de failleri yaptıklarına tamamen pişman olana dek bu direnişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Büyük İran milletinin haklarının yılmaz bir koruyucusu olmaya devam edeceğiz."