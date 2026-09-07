Yeniçağ Gazetesi
07 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor

İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor

ABD Donanması'nın 286 gün süren deniz görevini tamamlayarak Tayland limanına demirleyen nükleer uçak gemisi USS Abraham Lincoln, gövdesindeki yoğun paslanma ve dökülen boyalarla dikkat çekti. Uzmanlar bu görüntüyü donanmanın yaşadığı stratejik aşırı yüklenmeye bağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na bağlı nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 286 gün süren uzun soluklu deniz görevini tamamladı.

1 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 2

Gemi, Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na demirledi.

2 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 3

Limana yanaştığı sırada dev gövdesindeki yoğun paslanma ve dökülen boyalar, askeri gözlemcilerin ve uzmanların dikkatini çekti.

3 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 4

Yaklaşık beş bin personelin görev yaptığı devasa savaş gemisinin dış yüzeyindeki yaygın pas lekeleri, uzun süreli intikallerin ve kesintisiz operasyonların getirdiği fiziksel yorgunluğu net bir şekilde gözler önüne serdi.

4 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 5

Savunma uzmanı Euan Graham, geminin bu yıpranmış halinin, ABD Donanması'nın dünya genelinde yürüttüğü yoğun faaliyetler nedeniyle karşı karşıya kaldığı stratejik aşırı yüklenmenin açık bir işareti olduğunu belirtti.

5 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 6

Ayrıca USS Abraham Lincoln'e refakat eden diğer savaş gemilerinde de benzer pas izlerinin rastlanması, uzun süreli deniz seferlerinin tüm filo üzerindeki yıpratıcı etkisini açıkça kanıtladı.

6 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 7

Eski donanma kaptanı Carl Schuster, savaş gemilerinin aylar süren deniz görevlerinin ardından bu tarz boya dökülmeleri ve paslanmalar yaşamasının olağan olduğunu ifade etti.

7 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 8

Schuster, nükleer uçak gemisinin yeniden standart operasyonel seviyeye gelebilmesi için yaklaşık otuz günlük kapsamlı bir temizlik, bakım ve boyama sürecine girmesinin şart olduğunu vurguladı.

8 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 9

Gemi, söz konusu görev süresi boyunca İran'a yönelik stratejik askeri operasyonlarda da aktif rol aldı.

9 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 10

Geminin bu liman ziyareti, personelin dinlenmesi ve teknik eksikliklerin giderilmesi açısından hayati bir durak niteliği taşıyor.

10 11
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor - Resim: 11

Uzmanlar, küresel çapta artan askeri hareketliliğin Amerikan donanma envanterindeki bakım maliyetlerini ve ihtiyaçlarını sürekli yukarı çektiğini belirtiyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro