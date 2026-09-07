Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na bağlı nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 286 gün süren uzun soluklu deniz görevini tamamladı.
İran’la savaşta görevliydi: ABD’nin göz bebeği gemisi dökülüyor
ABD Donanması'nın 286 gün süren deniz görevini tamamlayarak Tayland limanına demirleyen nükleer uçak gemisi USS Abraham Lincoln, gövdesindeki yoğun paslanma ve dökülen boyalarla dikkat çekti. Uzmanlar bu görüntüyü donanmanın yaşadığı stratejik aşırı yüklenmeye bağlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Gemi, Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na demirledi.
Limana yanaştığı sırada dev gövdesindeki yoğun paslanma ve dökülen boyalar, askeri gözlemcilerin ve uzmanların dikkatini çekti.
Yaklaşık beş bin personelin görev yaptığı devasa savaş gemisinin dış yüzeyindeki yaygın pas lekeleri, uzun süreli intikallerin ve kesintisiz operasyonların getirdiği fiziksel yorgunluğu net bir şekilde gözler önüne serdi.
Savunma uzmanı Euan Graham, geminin bu yıpranmış halinin, ABD Donanması'nın dünya genelinde yürüttüğü yoğun faaliyetler nedeniyle karşı karşıya kaldığı stratejik aşırı yüklenmenin açık bir işareti olduğunu belirtti.
Ayrıca USS Abraham Lincoln'e refakat eden diğer savaş gemilerinde de benzer pas izlerinin rastlanması, uzun süreli deniz seferlerinin tüm filo üzerindeki yıpratıcı etkisini açıkça kanıtladı.
Eski donanma kaptanı Carl Schuster, savaş gemilerinin aylar süren deniz görevlerinin ardından bu tarz boya dökülmeleri ve paslanmalar yaşamasının olağan olduğunu ifade etti.
Schuster, nükleer uçak gemisinin yeniden standart operasyonel seviyeye gelebilmesi için yaklaşık otuz günlük kapsamlı bir temizlik, bakım ve boyama sürecine girmesinin şart olduğunu vurguladı.
Gemi, söz konusu görev süresi boyunca İran'a yönelik stratejik askeri operasyonlarda da aktif rol aldı.
Geminin bu liman ziyareti, personelin dinlenmesi ve teknik eksikliklerin giderilmesi açısından hayati bir durak niteliği taşıyor.
Uzmanlar, küresel çapta artan askeri hareketliliğin Amerikan donanma envanterindeki bakım maliyetlerini ve ihtiyaçlarını sürekli yukarı çektiğini belirtiyor.