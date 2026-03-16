Gazeteci-yazar İsmail Çetin’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı “İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusunu sorduğu video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Çetin’in mezhep tartışmaları üzerinden yürütülen siyasi tartışmaları eleştirdiği videoya, farklı kesimlerden çok sayıda yorum gelirken, video birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Programda konuşan yazar Burhan Eptemli, aynı soruyu canlı yayında gündeme getirerek son yazısına başlık yaptı. Yayında konuk olarak bulunan araştırmacı Mehmet Ali Kulat da aynı soruyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak tartışmaya katıldı.

Programda dile getirilen “İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusu, özellikle mezhep merkezli siyasal söylemler ve Ortadoğu politikaları açısından sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.