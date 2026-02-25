İran ile ABD arasındaki askeri gerilim her geçen gün tırmanırken müzakereler de devam ediyor. İki ülke arasındaki yeni görüşme yarın İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak. Görüşmelerde arabuluculuğu daha önceki iki turda da olduğu gibi Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi üstlenecek.

İki ülke daha önce Umman ve Cenevre’de iki defa bir görüşmüştü. Dolaylı müzakerelerde İran’ın nükleer programı ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’de geçen hafta gerçekleşen müzakere sonrası iki ülkenin temel ilkelerde anlaştıklarını duyurmuştu. Bu durum ABD ile İran arasında bir anlaşmanın sağlanması konusunda beklentileri artırırken tırmanan askeri gerilim gündemdeki yerini koruyor.

Arakçi, yaptığı son açıklamada asla nükleer silah geliştirmeyeceklerini ancak barışçıl amaçla nükleer faaliyetlere devam etmekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump ise Kongre’de yaptığı konuşmada İran meselesinde önceliklerinin diplomasi olduğunu belirtirken askeri müdahale konusunda da üstü kapalı mesaj verdi. Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak Tahran yönetiminin ABD’ye ulaşabilecek balistik füze geliştirdiğini savundu.

MÜZAKERELERDEN ANLAMA ÇIKAR MI?

Yapılacak görüşmelerden bir sonuç çıkıp çıkmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ABD’nin askeri müdahale ihtimalini artırabileceği konuşuluyor.

Gelen son bilgilere göre ABD yönetimi Orta Doğu’daki üslerine 300’ün üzerinde savaş uçağı ve destek uçağı gönderdi. Öte yandan bölgede 2 uçak gemisi ile birlikte çok sayıda savaş gemisi de bulunuyor.

İRAN VE ABD NE TALEP EDİYOR?

ABD’nin müzakere sürecinde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması istediği öğrenildi. Ancak ABD basınında çıkan bazı haberlere göre Trump, sembolik bir seviyede uranyum zenginleştirmeyi de kabul edebileceği vurgulandı.

İran ise sağlanacak anlaşma kapsamında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Washington yönetimi İran’ın nükleer silah sahibi olmaya çalıştığını iddia ederken İran ise iddiayı reddediyor.