ABD Başkanı Trump, Kongre’de yaptığı “Birliğin durumu” konuşmasında İran’ın ABD’ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalıştığını savunmuştu. Trump, “Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, müzakerelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı hazır olduklarını söylemişti.

Trump, uzun konuşmasında ayrıca ABD’nin hiç olmadığı kadar saygı gördüğünü sözlerine ekledi.

İRAN’DAN YANIT

Trump’ın nükleer ve balistik silah iddialarına İran’dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Profesyonel yalancılar, "sahte gerçekler" yaratma konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir” ifadesi ile sert yanıt verdi.

İsrail ve ABD’nin sürekli İran’a karşı sahte bilgiler yaymak için kampanya yürüttüklerini belirten Bekayi, açıklamasında ‘Nazi’ göndermesi yaparak, “Bir yalanı yeterince sık tekrarlarsanız, doğru olur." Bu kural, Nazi Almanyası'nın istihbarat bakanı ve Hitler'in danışmanı Joseph Goebbels tarafından icat edilmiş ve yaygın olarak kullanılmıştı” dedi.

Bekayi, Trump’ın konuşmasındaki İran’ın nükleer planı, balistik füze ve protestolardaki ölü sayısı iddialarının tamamen yalan olduğunun altını çizerek, “Kimse bu tür yalanlara kanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Bekayi’nin açıklaması şöyle:

Profesyonel yalancılar, "sahte gerçekler" yaratma konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir.

"Yanlış bir iddiayı, doğru olana kadar yeterince tekrar edin"; bu kural, Nazi Almanyası'nın istihbarat bakanı ve Hitler'in danışmanı Joseph Goebbels tarafından ortaya atılmış ve yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu kural, özellikle soykırımcı İsrail rejimi olmak üzere, ABD hükümeti ve çevresindeki savaş kışkırtıcıları tarafından, İran ulusuna karşı yanlış ve sahte bilgiler yayma yönündeki kötü kampanyayı ilerletmek için sistematik olarak kullanılıyor.

"İran'ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzesi ve ocak ayındaki ayaklanmalardaki ölüm sayısı hakkında öne sürülen iddialar, bir dizi büyük yalanın tekrarından başka bir şey değildir. Kimse bu tür yalanlara kanmamalıdır.”