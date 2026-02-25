SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi

SONAR Araştırma'nın son anket verilerine göre; ana muhalefet partisi CHP ilk sıradaki yerini korurken iktidar partisi AKP ise ikinci sırada kaldı. Çözüm sürecine ilişkin gelişmeler devam ederken DEM Parti ile MHP'nin oy oranı ise öne çıktı.