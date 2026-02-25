SONAR Araştırma'nın son anket verilerine göre; ana muhalefet partisi CHP ilk sıradaki yerini korurken iktidar partisi AKP ise ikinci sırada kaldı. Çözüm sürecine ilişkin gelişmeler devam ederken DEM Parti ile MHP'nin oy oranı ise öne çıktı.
SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi
SONAR Araştırma'nın son anket verileri belli oldu. Parti oyları dikkat çekti. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
CHP: Yüzde 34.2
AKP: Yüzde 31.1
DEM Parti: Yüzde 9.0
İYİ Parti: Yüzde 6.3
MHP: Yüzde 6.0
Anahtar Parti: Yüzde 4.3
Zafer Partisi: Yüzde 3.3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.9
BBP: Yüzde 1.8
Kaynak: Diğer