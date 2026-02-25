Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
SONAR'ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi

SONAR Araştırma'nın son anket verileri belli oldu. Parti oyları dikkat çekti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
SONAR'ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi

SONAR Araştırma'nın son anket verilerine göre; ana muhalefet partisi CHP ilk sıradaki yerini korurken iktidar partisi AKP ise ikinci sırada kaldı. Çözüm sürecine ilişkin gelişmeler devam ederken DEM Parti ile MHP'nin oy oranı ise öne çıktı.

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 2

CHP: Yüzde 34.2

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 3

AKP: Yüzde 31.1

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 4

DEM Parti: Yüzde 9.0

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 5

İYİ Parti: Yüzde 6.3

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 6

MHP: Yüzde 6.0

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 7

Anahtar Parti: Yüzde 4.3

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 8

Zafer Partisi: Yüzde 3.3

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.9

SONAR’ın anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede yüzde 3'lük fark, yeni parti sürprizi - Resim: 10

BBP: Yüzde 1.8

