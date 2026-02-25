Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçını 5-2 kazandığı son 16 play-off turunun rövanşında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Allianz Stadyumu'nda TSİ 23:00'te başlayacak dev maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetiyor.
JUVENTUS-GALATASARAY İLK 11'LER
Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan, David.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Lang, Barış, Osimhen
JUVENTUS 1-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Joao Pinheiro'nun ilk düdüğüyle birlikte Juventus-Galatasaray maçı başladı.
JUVENTUS TEHLİKELİ GELDİ
3' Kenan Yıldız'ın ortasında kale önünde Gatti kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
OSIMHEN İLE GATTI TARTIŞTI
8' Gatti ile Osimhen arasında tartışma yaşandı. Maç kısa süreliğine durduktan sonra Joao Pinheiro iki oyuncuyu da uyardı.
JUVENTUS BİR KEZ DAHA KENAR ORTASIYLA TEHDİT YARATTI
9' Conceiçao'nun ortasında bu kez Koopmeiners kale önünde boş pozisyonda kafayı vurdu. Top bir kez daha auta çıktı.
#UCL l Abdülkerim kafayla çevirdi, Osimhen çok şık vurdu ama son anda Mattia Perin kurtardı. pic.twitter.com/zZNaLX4qEu— TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026
GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLE YAKLAŞTI
11' Osimhen'in ceza sahası içerisinde şutunda köşeye giden topu Perin son anda kornere çeldi.
GALATASARAY'DA OSIMHEN SARI KART GÖRDÜ
13' Osimhen savunmaya yardıma geldiği sırada McKennie'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
🧤 Manuel Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır’dan enfes kurtarış. pic.twitter.com/Wx9jUURgob— TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026
UĞURCAN LOCATELLI'YE GOL İZNİ VERMEDİ
21' Locatelli'nin uzaklardan sert şutunda Uğurcan harika bir kurtarışla topu çelmeyi başardı.
CONCEIÇAO ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI
22' Conceiçao'nun müsait pozisyonda çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.
JUVENTUS'TA KELLY SARI KART GÖRDÜ
25' Juventus stoper Kelly Sara'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA UĞURCAN BAŞARILI
29' Kenan Yıldız'ın şutunda savunmadan seken topta yakın direğe yönelen topu Uğurcan son anda yaptığı refleksle kornere çeldi.
JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ SARI KART GÖRDÜ
31' Kenan Yıldız hızlı atağı faulle durdurduğu için sarı kart gördü.
GALATASARAY'DA SALLAI SARI KART GÖRDÜ
33' Sallai Juventus'un hızlı hücumunda Kenan Yıldız'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UyyiXW0es3— TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026
JUVENTUS PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ
35' Torreira'nin Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi. Locatelli penaltı vuruşunu gole çevirdi.
JUVENTUS KULÜBESİNE SARI KART ÇIKTI
40' Juventus'ta Carlo Pinsoglio hakeme itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kart gördü.